我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

6500外傭遭高利貸吸血 逼購物吞本金、擅交雇主個資

香港新聞組／香港27日電
香港警方破獲專以外傭為目標的非法放債集團，26日舉行記者會說明打擊非法收債的拘捕行動。（中通社）
香港警方破獲專以外傭為目標的非法放債集團，26日舉行記者會說明打擊非法收債的拘捕行動。（中通社）

有專以外傭為目標的非法放債集團，人數多達約有6500名借款人，非法放債集團利用電話舖作掩飾及在社交媒體用不同藉口誘使外傭低額貸款，惟過程中強迫購物及以高昂手續費等手段扣起大半本金，變相高利貸，有個案年利率高達3000厘；港警拘捕59人，他們涉及不同非法放債集團及非法貸款網站，累計借貸人數以萬計，非法貸款金額逾1.2億元（港元，下同，約1542萬美元）。

大公、文匯報報導，港島總區及中區警區刑事部經調查，本月24日至25日出動逾百警員展開代號「黑流」及「藍鏡」行動，被捕的24男35女，年齡介乎20歲至76歲，行動中，凍結逾200萬元（約25.7萬美元）犯罪得益。

據報導，在「黑流」行動中，警方搗破一個放債集團以同一位置作連鎖電話舖與持牌放債人公司向外傭非法放債，集團透過不同社交媒體標榜細額貸款、30分鐘完成審批等作招徠。但店舖職員會要求外傭出示護照、雇傭合約及交出雇主資料，同時要求繳付各種手續費及預繳還款，又強迫購買廉價電子產品等。

報導指出，另有放債集團同樣以店舖作掩飾，因沒有放債人牌照，遂以誤導性單據將貸款包裝成禮盒分期付款，強迫借貸人分期供款購買禮品盒，盒中有廉價產品及現金券，但現金券只能購買店內產品，藉此扣起大部分本金。有外傭借貸6015元（約773美元），實際僅得1950元（約251美元）現金及750元現金券，若扣除強迫購買產品及現金券，年利率高達1100厘。初步調查，兩個放債集團合共有約6500名借款人，涉及約3900萬元（約501萬美元）非法貸款，但相信實際人數及金額更多。

報導稱，在「藍鏡」行動中，警方亦搗破多個活躍於中區專向外傭非法放債集團，包括4個非法貸款網站及一個本地非法放貸集團，檢獲多本外傭護照及雇傭合約正本等證物。調查顯示，外傭是透過社交媒體或朋友介紹致電一些借貸熱線電話時，被要求登入一些可疑網站下載未被驗證的電話應用程式，再透過應用程式上載外傭的雇傭合約或者護照相片，作為貸款的申請程序。當完成程序後，外傭會透過銀行或馬會戶口轉賬形式收取貸款及還款。

貸款 護照 利率

上一則

港版GPT寫「黃仁勳傳」贈AI教父 感謝科大榮譽博士貢獻

下一則

港多名議員收「私家偵探」電郵 與裸女坐床上AI圖被勒索

延伸閱讀

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走
澳擬禁16歲以下用社群媒體 個資驗證年齡後銷毀

澳擬禁16歲以下用社群媒體 個資驗證年齡後銷毀
保障網路隱私 刪除法案後年上路

保障網路隱私 刪除法案後年上路
低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝