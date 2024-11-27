6500外傭遭高利貸吸血 逼購物吞本金、擅交雇主個資

香港警方破獲專以外傭為目標的非法放債集團，26日舉行記者會說明打擊非法收債的拘捕行動。（中通社）

有專以外傭為目標的非法放債集團，人數多達約有6500名借款人，非法放債集團利用電話舖作掩飾及在社交媒體用不同藉口誘使外傭低額貸款 ，惟過程中強迫購物及以高昂手續費等手段扣起大半本金，變相高利貸，有個案年利率 高達3000厘；港警拘捕59人，他們涉及不同非法放債集團及非法貸款網站，累計借貸人數以萬計，非法貸款金額逾1.2億元（港元，下同，約1542萬美元）。

大公、文匯報報導，港島總區及中區警區刑事部經調查，本月24日至25日出動逾百警員展開代號「黑流」及「藍鏡」行動，被捕的24男35女，年齡介乎20歲至76歲，行動中，凍結逾200萬元（約25.7萬美元）犯罪得益。

據報導，在「黑流」行動中，警方搗破一個放債集團以同一位置作連鎖電話舖與持牌放債人公司向外傭非法放債，集團透過不同社交媒體標榜細額貸款、30分鐘完成審批等作招徠。但店舖職員會要求外傭出示護照 、雇傭合約及交出雇主資料，同時要求繳付各種手續費及預繳還款，又強迫購買廉價電子產品等。

報導指出，另有放債集團同樣以店舖作掩飾，因沒有放債人牌照，遂以誤導性單據將貸款包裝成禮盒分期付款，強迫借貸人分期供款購買禮品盒，盒中有廉價產品及現金券，但現金券只能購買店內產品，藉此扣起大部分本金。有外傭借貸6015元（約773美元），實際僅得1950元（約251美元）現金及750元現金券，若扣除強迫購買產品及現金券，年利率高達1100厘。初步調查，兩個放債集團合共有約6500名借款人，涉及約3900萬元（約501萬美元）非法貸款，但相信實際人數及金額更多。

報導稱，在「藍鏡」行動中，警方亦搗破多個活躍於中區專向外傭非法放債集團，包括4個非法貸款網站及一個本地非法放貸集團，檢獲多本外傭護照及雇傭合約正本等證物。調查顯示，外傭是透過社交媒體或朋友介紹致電一些借貸熱線電話時，被要求登入一些可疑網站下載未被驗證的電話應用程式，再透過應用程式上載外傭的雇傭合約或者護照相片，作為貸款的申請程序。當完成程序後，外傭會透過銀行或馬會戶口轉賬形式收取貸款及還款。