港粵港經貿合作AI、物流…逾千億 港企盼3年產值翻倍
香港特首李家超率領港府官員及工商界高層代表考察團昨日抵達廣州，出席港府與廣東省府聯合主辦的粵港深化經貿投資合作交流會，促成經貿合作項目126個，總投資額逾1000億元人民幣(約139億美元)，其中101個項目來自港商投資廣東，投資金額逾910億元人民幣(約126億美元)，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇。
綜合大公、文匯報報導，廣東省委書記黃坤明表示，放眼世界，粵港澳大灣區基礎條件好、綜合優勢強、政策利好多，發展前景無限美好，投資大灣區就是投資大未來；希望廣大香港企業抓住機遇，扎根大灣區、深耕大灣區，積極來粵投資實業、投資科技。
李家超表示，香港一直是廣東省最大的外商直接投資來源地，多年來，香港工商界積極在內地創新創業，在國家改革開放過程中，香港一直是參與者、受益者、貢獻者；港府將攜手廣東企業一起走向世界，同時吸引更多海內外企業投資大灣區。
中央駐港聯絡辦主任鄭雁雄表示，希望港粵兩地在過去成功打造「前店後廠」合作模式上，再造升級、創新的粵港合作模式，善用國際化平台、創新發展高地、世界製造業基地、國家大市場大腹地，引進全球各類高端要素資源，並當好大灣區科技創新的引領者。
專注高精密多層印製電路板研發、產銷的香港宏俐集團控股有限公司，是簽約港資企業之一，董事長張優勝表示，此次簽約計畫總投資數億人民幣，希望通過擴產，未來三年內將公司產值翻一番；太古集團亦簽訂了廣州太古匯二期項目協議，集團公共事務董事唐偉邦表示，冀鞏固作為當地商業地標的地位；而聯易融數字科技集團也在會上與渣打銀行（香港）達成金融科技合作項目簽約。
李家超昨在社交平台發文，代表團包括逾60名來自香港大型企業、金融機構和商會等代表，包括恒基地產主席李家傑、麗新集團主席林建岳、霍英東集團行政總裁霍震寰、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、新鴻基地產執董郭基煇及東亞銀行聯席行政總裁李民斌等。
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