港粵港經貿合作AI、物流…逾千億 港企盼3年產值翻倍

香港特首李家超率工商界赴廣東，達成粵港126個經貿合作項目，總值超過千億人民幣。(中通社)

香港 特首李家超率領港府官員及工商界高層代表考察團昨日抵達廣州，出席港府與廣東省府聯合主辦的粵港深化經貿投資 合作交流會，促成經貿合作項目126個，總投資額逾1000億元人民幣(約139億美元)，其中101個項目來自港商投資廣東，投資金額逾910億元人民幣(約126億美元)，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇。

綜合大公、文匯報報導，廣東省委書記黃坤明表示，放眼世界，粵港澳大灣區 基礎條件好、綜合優勢強、政策利好多，發展前景無限美好，投資大灣區就是投資大未來；希望廣大香港企業抓住機遇，扎根大灣區、深耕大灣區，積極來粵投資實業、投資科技。

李家超表示，香港一直是廣東省最大的外商直接投資來源地，多年來，香港工商界積極在內地創新創業，在國家改革開放過程中，香港一直是參與者、受益者、貢獻者；港府將攜手廣東企業一起走向世界，同時吸引更多海內外企業投資大灣區。

中央駐港聯絡辦主任鄭雁雄表示，希望港粵兩地在過去成功打造「前店後廠」合作模式上，再造升級、創新的粵港合作模式，善用國際化平台、創新發展高地、世界製造業基地、國家大市場大腹地，引進全球各類高端要素資源，並當好大灣區科技創新的引領者。

專注高精密多層印製電路板研發、產銷的香港宏俐集團控股有限公司，是簽約港資企業之一，董事長張優勝表示，此次簽約計畫總投資數億人民幣，希望通過擴產，未來三年內將公司產值翻一番；太古集團亦簽訂了廣州太古匯二期項目協議，集團公共事務董事唐偉邦表示，冀鞏固作為當地商業地標的地位；而聯易融數字科技集團也在會上與渣打銀行（香港）達成金融科技合作項目簽約。

李家超昨在社交平台發文，代表團包括逾60名來自香港大型企業、金融機構和商會等代表，包括恒基地產主席李家傑、麗新集團主席林建岳、霍英東集團行政總裁霍震寰、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、新鴻基地產執董郭基煇及東亞銀行聯席行政總裁李民斌等。