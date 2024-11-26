全港最大 2500熊貓雕塑暢遊香江 12‧7起4景點亮相

香港最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，2500隻大熊貓雕塑搶先於12月2日在香港國際機場停機坪上舉行盛大歡迎儀式。(取材自ARR)

香港 大熊貓熱潮停不了，創意品牌AllRightsReserved（ARR）繼舉辦橡皮鴨展、多啦A夢展覽後，又將主辦全港最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，12月7日將分別於星光大道 、昂坪360、海洋公園、中山公園4景點展出2500隻大熊貓雕塑；12月2日則搶先在香港國際機場禁區停機坪舉行盛大歡迎儀式，供公眾免費參觀打卡。

綜合大公、文匯報報導，12月7日起一連三個星期六及星期日，以及聖誕節 假期，大熊貓雕塑將依次在星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園展出，數目比10年前的同類展覽多900隻。

ARR指出，參考香港6隻大熊貓特性設計出6款角色，「盈盈」及「樂樂」、家姐及細佬、「安安」及「可可」將同時曝光，未來作為香港大熊貓的專屬IP；此外，並以「熊貓香港親友會」作為名稱，商業版權費收入全歸海洋公園作保育用途。

據報導，今次展覽還邀得法國藝術家 Paulo Grangeon擔任藝術顧問，於藝術創作上精益求精。

另外，中旅集團下月11日至21日在尖沙咀文化中心露天廣場，將舉辦大熊貓戶外嘉年華系列活動，現場有互動表演市集、藝術展覽、大熊貓互動等，也會舉辦論壇講座及售賣大熊貓文創產品，同時在對出海面放置一個10米X10米的巨型大熊貓藝術裝置，預計可吸引超過100萬人次入場。

中旅集團表示，該活動特地邀請成都大熊貓繁育研究基地專家來港，以座談會及論壇形式與市民、學生開展大熊貓科普活動；同時在全港18區設立打卡點，推動無處不旅遊。活動分為三期舉行，預計第二、三期將於明年的五一勞動節及聖誕期間推出，整個活動斥資過千萬元。