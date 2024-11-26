香港公屋扣分更嚴格 增3項不當行為 餵野鴿扣7分

香港示意圖。(圖/shutterstock)

公屋扣分制加強措施將於12月1日起實施，新增三項不當行為，並擴大兩項不當行為的適用範圍，包括餵飼野鴿或其他野生動物，以及在窗、露台或樓宇外牆放置高處掉落風險物品，兩者均會被扣7分；抗拒或阻礙房委會或授權人士執行職務，會被扣15分。加強版扣分制亦將擴展至租置屋邨內的公屋租戶。

大公報報導，「屋邨管理扣分制」是房委會管理公屋和中轉屋住戶其中一項重要措施，房委會資助房屋小組委員會今年7月通過實施扣分制加強措施，將於12月起實施。

據報導，新增三項不當行為包括餵飼野鴿或其他野生動物將會被扣7分；在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品，包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物會被扣7分；抗拒或阻礙房委會或授權人士執行職務，會被扣15分。

報導稱，加強措施亦將兩項不當行為的適用範圍擴大，包括將「抽氣扇滴油」修訂為「抽氣扇或抽油煙機管道等滴油」，「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」修訂為「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方，造成阻塞或妨礙清潔工作」，違例者將分別被扣3分及7分。

為協助租置屋邨業主立案法團的日常管理，並滿足居民對擁有良好居住環境的意願，扣分制下所有不當行為將適用於租置屋邨內的公屋租戶。

房委會發言人呼籲公屋居民保持家居和屋邨的環境衞生、避免對屋邨內其他居民造成滋擾。房委會將加強宣傳經修訂的扣分制，提醒租戶應時刻保持公德心和同理心，為己為人，共同建立美好的屋邨社區。