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香港二級毒品「太空油」氾濫 明年擬列法定毒品

記者陳宥菘／香港25日電
香港「依托咪酯」濫用問題嚴重，港警擬以「試紙」即時驗毒，並預計最快明年第一季將之列為法定毒品。（本報資料照片）
香港「依托咪酯」濫用問題嚴重，港警擬以「試紙」即時驗毒，並預計最快明年第一季將之列為法定毒品。（本報資料照片）

港媒報導，今年前十個月，香港警方已偵破59起含有第二級毒品「依托咪酯」的煙油（港稱作「太空油」）的案件，共拘捕超過90人，其中包括學生。為此，港警擬以「試紙」驗毒，讓巡邏員警可即時測試煙油內是否含有依托咪酯，加強嚇阻力，並預計最快明年第一季將依托咪酯列為法定毒品。

香港文匯報報導，香港警方日前偵破三起涉及製作或加工依托咪酯主要成分的案件，共拘捕六人。香港警務處處長蕭澤頤23日表示，含有依托咪酯的「太空油」成為禍害年輕人的新興毒品，警方加強打擊相關罪案，今年前10個月偵破59起「太空油」案，拘捕超過90人，包括學生。

蕭澤頤表示，警方將與學校聯手加強宣傳教育，讓學生深入了解「太空油」的毒害。並會積極研究用「試紙」驗毒，讓巡邏警員對可疑者即場測試煙油內是否含有「太空油」，從而加強阻嚇力。

蕭澤頤表示，「太空油」是混雜了一些有害物質的煙油，含有醫療上用作鎮靜的依托咪酯。毒販除了在「太空油」加入依托咪酯，更加入了不同毒品，包括愷他命、大麻，甚至古柯鹼等，有時添加果汁味，引誘年輕人嘗試吸食，長期吸食會導致上癮，嚴重會引致窒息，甚至死亡。

報導指出，香港葵青警區早前就搗破一個毒品儲存倉，檢獲大量「太空油」和其他毒品，在17名被捕者中，有13人為學生，令人關注愈來愈多年輕人吸食「太空油」問題。

報導指出，因此，港府爭取明年第一季將「太空油」主要成分依托咪酯納入「危險藥物條例」管制。屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的太空油，最高刑罰為監禁7年及罰款港幣100萬元（約12.8萬美元），而販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款港幣500萬元。

太空 毒品 香港

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