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彭博行業研究：香港明年樓價 估漲10% 領先亞洲區其他市場

香港新聞組／香港25日電
彭博行業研究最新報告，香港房地產價格在未來一年內升幅達一成。圖為蛋黃區的尖沙咀主要街區人潮洶湧。（香港中通社）
彭博行業研究最新報告，香港房地產價格在未來一年內升幅達一成。圖為蛋黃區的尖沙咀主要街區人潮洶湧。（香港中通社）

香港樓價由高位下跌近三成，根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）最新報告，亞洲主要市場的房地產價格預計將在未來一年內上揚，其中香港將領先於其他市場。

香港01報導，該報告指出，除了香港外，明年新加坡、澳洲和日本的房屋價格亦會上升。其中，受美國降息及支持樓市的措施正提振香港樓市，預料更多買家入市，估計明年香港住宅價格升幅達一成；至於澳洲則上漲7%至8%，新加坡及日本則分別錄得3%和2%的溫和升幅。

美國聯準會降息，香港利率水平持續向下，市場憧憬有助樓市復甦。彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，彭博年初預料樓價跌5%至10%，目前樓價已跌約5%，估計全年樓價將跌逾5%。不過受惠市場氣氛改善下，料明年樓價升5至10%，一手成交可達1.8萬伙，二手成交則約4萬伙，若氣氛再佳更可達5萬伙。

他出席一個網上會議時表示，隨著美國聯準會降息，香港利率已下調半厘，令租金回報率於得以在兩年多以來，首次高於借貸利率水平。加上政府撤辣，或令更多買家及投資者考慮入市。他又估計，明年年利率持續下調，加上高才通措施，吸引不少高收入人士來港，明年樓市將會持續向好，近九龍站及近高鐵如何文田等地區樓價有望進一步受惠。

另據香港文匯報報導，美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，12月仍有機會降息，在降息等利好因素帶動下，二手樓價於第4季有望錄得約3%的升幅。

此外，大公報報導，香港零售氣氛持續回暖，在憧憬聖誕及新年長假的傳統消費旺季帶動下，商戶率先承租鋪位，帶動10月份鋪位租賃成交量及金額按月大增近20%及30%。業界預期，本月及下月鋪位租務市場繼續暢旺。

中原（工商鋪）最新資料顯示，全港10月錄323宗商鋪租務成交，較9月的271宗上升19.2%；租金成交額共約3091萬元，按月大升29.5%；鋪位承租樓面則約46.8萬方呎，較9月的約34.4萬方呎增加36%。

中原（工商鋪）商鋪租賃部高級區域營業董事何潔釵分析，內地多家知名品牌積極落戶香港，當中網購實體店以及無人機生產商的租戶性質相對新穎，反映在租金回調下，更多新興品牌願意進軍香港作試金石，且不少零售及餐飲業的租客希望盡快落實租務，以迎接聖誕及新年消費旺季。零售好轉，預料本月及下月租務繼續向好，交投價量穩中向上。

彭博行業研究最新報告，香港房地產價格在未來一年內升幅達一成。（香港中通社）
彭博行業研究最新報告，香港房地產價格在未來一年內升幅達一成。（香港中通社）

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