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陳茂波邀黃仁勳吃香港大牌檔 暢談創科、人才培育

香港新聞組／香港25日電
陳茂波(右四)前晚與黃仁勳(右五)、科大校董會主席沈向洋(右六)及科大校長葉玉如(右三)到深水埗著名大排檔「愛文生」聚餐。(取材自臉書)
陳茂波(右四)前晚與黃仁勳(右五)、科大校董會主席沈向洋(右六)及科大校長葉玉如(右三)到深水埗著名大排檔「愛文生」聚餐。(取材自臉書)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日抵達香港，接受香港科技大學頒授工程學榮譽博士。他也不忘大啖香港美食，與香港財政司長陳茂波(財爺)、香港科大校董會主席沈向洋、科大校長葉玉如等人光顧位於深水埗的名店「愛文生」，同時交流創科發展和人才培育的看法。

香港文匯報報導，23日晚，深水埗燈火通明，一家隱匿於鬧市中的普通食肆迎來了十幾位不速之客，他們圍坐著一張大牌檔圓桌飲啤酒食小炒，並熱烈地交談著。客人之中，除了有陳茂波外，還有一位超級巨星赫然出現其中，他就是有「AI教父」之稱的黃仁勳，只見他依然穿著招牌式的皮夾克，不時跟坐在旁邊的陳茂波抬手碰杯、低頭密斟。

據報導，根據陳茂波的臉書，眾人一起分享香港的地道小炒、風味菜式，並交流對創科發展和人才培育的看法。陳茂波寫道：「這個創科視野和香港味道的餐聚組合，正好代表我們一直在推動構建蓬勃創科生態圈的兩個重要元素：創新視角、人才匯聚。」

陳茂波雖未點出任何出席者的名字，但從上載的照片可以看到，除了財爺與黃仁勳外，還有沈向洋、葉玉如等。

中通社報導，陳茂波表示，我們正身處創新科技推動巨大變革的時代。無論是創科行業的前沿創新，又或是研發成果的落地應用，從創業者到研究人員，往往都需要與不同持分者有更多的交流對話。這有助啟發多角度去思考發展過程中的潛在挑戰與機遇，以及推動更多跨界別、跨行業的協作機會。

陳茂波提到，近年無論出訪美歐等先進經濟體，抑或中東和東盟等新興市場，都遇到不少對香港創科發展及其潛在機遇深感興趣的外資企業，他們非常積極了解粵港澳大灣區前沿創科的研發與應用，及相關製造業發展，希望從中找到更多合作機會。

他指出，香港跟大灣區兄弟城市在創新科技的聯動發展上，正在提速向前。河套香港園區的加速發展，加上近年在創科投入的大量資源和政策支持措施，讓我們從企業、資金、技術以至人脈網絡上，構建出更全面的創科生態圈，讓創科能進一步朝「產業化發展」方向邁進，成為香港經濟未來持續增長的重要動力。

位於深水埗的「愛文生」為在地名店，甚至有「沒吃過愛文生＝沒吃過香港大牌檔」的說法，招牌菜是黑椒薯仔牛柳粒、招牌黃金虎蝦等。

香港 黃仁勳 灣區

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