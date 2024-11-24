已57家企業IPO 港股今年募資額倍增 拚重回全球前三

港股今年來募資額倍增。（中通社）

企業赴港上市熱情高漲，今年以來，港股IPO募資金額與上年相比出現倍增。數據顯示，截至本月21日，港交所共迎來57家IPO企業，首發募資總額為711.12億元（港幣，下同，約91.35億美元）。去年同期，港交所迎來54家IPO企業，首發募資總額為357.28億元。

據上海證券 報報導，中國證監會數據顯示，截至本月21日，今年以來129家中企提交境外上市備案，其中多數為赴港上市。瑞銀全球投資 銀行副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國預計，今年第4季，港股一級市場將持續活躍，希望在大型IPO項目帶動下，港股全年IPO募資金額排名重回全球前三。

為何近期港交所IPO申報與上市格外熱鬧，中泰國 際策略分析師顏招駿認為，一般來說，企業會趕在前一報告期結束前進行IPO申報。若等到明年遞交申請，需要更新今年全年的財務數據，提升企業成本並會延長IPO進程。因此，報告期末申報企業數量會相對較多，12月底時港股IPO受理數量可能會有所回升。

港交所官網顯示，11月以來，已有六家企業通過聆訊。同時，企業遞表的步伐加快，已有12家企業遞交招股書，僅13日當日就有四家。11月遞表企業中，大部分為中國大陸企業，主要來自人工智慧、自動駕駛、生物醫藥等賽道。

先前美的集團、華潤飲料、地平線機器人，位居今年以來港股IPO募資金額前三。其中，美的集團首發募資總額達356.67億元，位居榜首；華潤飲料和地平線機器人緊跟在後，分別募資57.74億元和54.07億元。

一位投行人士表示，近期港股市場對大型IPO較為青睞，因為這些IPO一般流動性較高。同時，機構投資者更關注現金流與盈利性高的公司。此外，不少企業正推進「A+H」上市。據統計，除順豐控股外，還有百利天恒、吉宏股份、赤峰黃金、安井食品、鈞達股份等多家A股上市公司籌畫推進赴港上市計畫。