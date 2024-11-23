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香港7-11便利店陸續停售雜誌 母公司：按顧客需求調整

香港新聞組／香港23日電
近日有媒體報導香港各區便利店正陸續撤除雜誌架，香港7-11便利店官方22日回應，是否設置報章及雜誌區域，取決於店鋪大小和銷情反饋，現時超過七成店舖有售賣報紙及雜誌。（中通社）
近日有媒體報導香港各區便利店正陸續撤除雜誌架，香港7-11便利店官方22日回應，是否設置報章及雜誌區域，取決於店鋪大小和銷情反饋，現時超過七成店舖有售賣報紙及雜誌。（中通社）

DFI集團旗下的7-Eleven便利店近月傳出將陸續取消店內的雜誌架，不再售賣雜誌。母公司DFI集團表示，7-Eleven定期審視每間店舖的實際情況，按顧客的實際需求，調整貨品供應，包括報章或雜誌。

香港01報導，隨著閱讀風氣轉變，近年本地多份雜誌相繼停刊，涵蓋旅遊、文學及電腦等範疇，包括經濟日報旗下的《U Magazine》、創刊逾30年的《PCM電腦廣場》等，可見購買雜誌的讀者於近年已不斷減少。近日有市民發現，有7-Eleven便利店已移走店內的雜誌架，即不再出售雜誌。

據報導，中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，實體雜誌受限於內容及出版周期固定，生存空間受到新媒體擠壓。但他認為實體雜誌不會步向死亡，可轉型至其他商業模式求生，例如飛機上的雜誌在短期內便不會完全消失。

香港01記者於本月初以顧客身分，到訪7-Eleven中環喜訊大廈分店，現場不見雜誌架，不過門口旁邊仍然設有報紙架，放有數份報章，最底一層則擺放少量雜誌，包括上個月宣布暫停實體紙刊的《Game Weekly 遊戲週刊》等。

店員透露，該店在數日前仍放有雜誌架，惟收到公司的指示，需要移除雜誌架。被問到其他分店的情況，店員則表示不清楚。

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