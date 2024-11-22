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日本AV女優赴港賣淫 警拘捕65人 年齡17歲至64歲

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港警方近日搗破安排AV女優赴港賣淫的跨境集團，有組織罪案及三合會調查科（O記）根據情報，過去一連三日進行代號「律風」及「霧嶺」的掃黃行動，合計共拘捕60女5男，年齡由17歲至64歲。

大公、文匯報報導，有組織罪案及三合會調查科A組總督察鄧凱彤21日表示，警方早前發現一個由本地人士操控的跨境賣淫集團，在各社交平台群組貼出一些略有名氣的日本AV女優性感照和作品，宣傳可安排她們赴港入住酒店並作性交易。調查顯示，每次交易肉金由數千元至數萬港元不等，部分赴港賣淫的AV女優曾在香港舉行粉絲會，每次肉金更高達15萬元（港元，下同，約1.9萬美元），集團則收取肉金一半作佣金。身處日本的團夥則會在當地招攬性工作者及安排她們持旅遊證件赴港賣淫。

調查發現，該批來自日本的性工作者包括AV女優，會獲安排到新加坡及澳門賣淫，香港警方聯同日本警視廳、新加坡警察部隊以及澳門司警進行的「律風」行動，香港警方一共拘捕35人，當中包括7名主腦和骨幹成員，以及8名來自日本的性工作者。新加坡警方則拘捕1名操縱性工作者的骨幹及3名來自日本的性工作者，初步估計該集團運作一年多，涉及賣淫收益約2000萬元。

至於代號「霧嶺」的行動，警方針對一個由本地黑幫操控跨境賣淫集團，共拘捕30名男女，包括4名主腦及骨幹，以及26名分別來自泰國、寮國、俄羅斯及哈薩克等的性工作者。該集團於今年8月開始運作，會安排性工作者在4幢分別位於旺角、土瓜灣、尖沙咀及灣仔的「一樓一」單位賣淫，每次肉金由500元至2000元不等，集團會抽取六成肉金作報酬，營運三個月涉及金額超過150萬元。行動中，警方檢獲相關數簿紀錄、現金及大量賣淫用品，並扣押兩輛總值約50萬元的車輛。

消息指，被稱為「三上悠亞接班人」、24歲人氣女優Miru疑涉案，她今年9月曾與另一女優赴港舉行見面會，包括在豪華玻璃船舉行派對遊維港，與粉絲近距離互動。另一涉案女優疑為26歲的麻宮若菜，曾以「西村綾香」之名出道，據悉她在香港警方這次行動中被捕。

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