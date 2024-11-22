荃灣公廁榮獲香港廁所金獎 投影片竟見殘廁性交插圖

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 廁所協會每年在「世界廁所日」公布該年度最佳公廁選舉結果，廁協日前公布獨特環形設計的荃灣海興路公廁榮獲廁所金獎，惟記者會上展示的投影片簡報，其中一張插圖示意公廁設計，就被發現有不雅成分。圖片顯示，中間殘廁位置疑似畫了一男子跟一女學生在殘廁性交，女廁亦畫出女性下體及臀部等敏感部位，引起關注。

香港01報導，廁協當天開記者會公布今年最佳廁所選舉結果，廁協在全港18區逾300個廁所作實地調查，並以FKOAA「CASH+ME」標準，評出2024年的最佳公廁，當中以獨特環形設計的荃灣海興路公廁奪得金獎，其地點位處海濱長廊，環境優美，符合香港公廁設計及管理指引的CASH+ME要求。

廁協當日配合投影片簡報今次結果，有眼尖網民留意到，廁協在投影片中加入示意海興路公廁環形廁所設計的插圖，圖片雖然較小，但放大後可見到中間部分，疑似畫了一男子跟一女學生在殘廁性交。

此外，插圖對女廁刻畫也有不雅成分，包括將女性下體、內褲及臀部等敏感部位均一一畫出。相關圖片相信來源自網上插圖，曾在網上引起議論。

廁協回應查詢澄清，原本想表達的是該圖片所展示的圓形設計公廁的優點，認為與荃灣港興路的公廁設計相似，並無意圖顯示任何不雅的內容。廁協對圖片引起的誤會深感抱歉，未來會更加審慎地選擇和運用圖示，以避免類似情況再次發生。