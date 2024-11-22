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庭審自辯第2天 黎智英：曾要蘋果勿發表對川普不利文章

香港特派員李春／香港22日電
圖為2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
圖為2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

香港法院21日續審香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力案，庭審大量時間的問答都圍繞著黎智英是否干預蘋果日報採編，前壹傳媒高層作供和黎智英的辯解。其中揭出訊息，黎智英當年反對針對川普不利的文章。

黎智英案庭審自辯第二天，開門話題是黎智英2020年5月29日，在紐約時報發表一篇題為「我的Twitter帖文真的會威脅中國國家安全嗎？」的文章。辯方律師關文渭主問，因何黎認為國安法通過後，蘋果日報和言論自由都會迎來終結。黎智英回稱，國安法涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「可以涵蓋任何東西」。

接著這個話題，辯方在庭上展示訊息，指黎智英那年6月要時任壹傳媒行政總裁的張劍虹，提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普，我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」。

黎智英就此回應說，紐約時報和CNN都是反川普媒體，他一直沒有介入蘋果國際組跟隨紐時和CNN立場的做法，直至有需要向川普尋求協助，阻止港區國安法實施，他才提出勿針對川普。黎智英重申，不能一邊尋求川普協助，一邊發布針對川普的文章。

此後的提問和答辯，內容多數都圍繞著黎智英向壹傳媒高層張劍虹、陳沛敏等人發出的訊息，包括法官都問那些是否指示。

其中香港傳媒最留心的一問，是庭上展出在反送中運動期間有人衝擊立法會大樓後，黎智英向蘋果日報副社長陳沛敏發出訊息。他指事件中由於無人受傷，不算是嚴重暴力，但仍然造成破壞和違法的暴力行為，形容做法是錯，希望讓參與的人向社會大眾解釋，幫助他們獲取社會同情。黎智英又強調，訊息只是建議而非指示。

另一關鍵內容，是黎智英否認要求陳沛敏草擬制裁名單。關文渭問到，黎智英在川普2020年7月簽署「香港自治法案」的行政命令，要對中央及香港實施制裁措後，透過WhatsApp向陳沛敏等多人發送命令全文。

陳沛敏早前作供指，黎智英當時建議她草擬一份制裁名單。黎智英說自己只是轉發，沒有看過文章內容。他轉發陳沛敏，是讓對方看是否有新聞價值。但黎智英否認他有要求陳沛敏草擬一份名為「shit list」的制裁名單。黎智英說「制裁名單」非其主意，他不會使用此字，忘記檔案從何而來。

另據大公、文匯報報導，在報導衝擊立法會暴動事件上，黎智英一度承認「罕有地指示」管理層為衝擊立法會的年輕人「解釋」和「平反」，承認衝擊立會是暴力及違法的行為，但他不希望這負面事件阻礙「反修例運動」。

法官李運騰關注黎智英向陳沛敏發出的訊息是否為「指示」，黎智英聲稱只是「建議」。

黎智英 川普 香港

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