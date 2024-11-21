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黎智英：反港獨反暴力 辦報傳遞自由 無意藉文章荼毒港人

香港新聞組／香港21日電
香港市民11月20日在西九龍裁判法院等待黎智英的審判。（歐新社）
香港市民11月20日在西九龍裁判法院等待黎智英的審判。（歐新社）

黎智英面臨的串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結外國勢力罪，涉及多篇「蘋果日報」文章，他20日自辯稱，「蘋果日報」反對任何形式暴力，他亦不許主張港獨和台獨的人在「蘋果」工作，形容港獨為陰謀及狂想；重申當年創辦蘋果日報是為了傳遞自由資訊。

明報報導，黎智英被問及一眾在本案認罪的「蘋果」高層，稱與陳沛敏有私交，但明言張劍虹不是自己的朋友，與楊清奇則關係疏遠。對於張早前供稱自己「不能向黎說不」，黎表示看不到張為何無權這樣做，自稱「從不下命令」。

據報導，對於創辦傳媒的原因，黎稱「當擁有的資訊愈多、所知的愈多，你就愈自由」，加上有感1989年六四事件後是傳遞信息的良機，所以投身傳媒事業。

報導指出，黎智英說，「蘋果」的核心價值為港人的核心價值，包括法治和言論自由，並強調「蘋果」反對暴力，他不容許主張港獨和台獨者在「蘋果」工作，更形容港獨是把人引入陷阱的陰謀。對於控方指控涉案「蘋果」文章荼毒港人思想，他表示無意這樣做，也沒能力透過文章荼毒別人。

談及「蘋果」編採運作，黎稱記憶中他只曾兩度下達編採指示，包括2019年3月要求「做大」時任美國副總統彭斯跟前政務司長陳方安生會面的新聞，以及2020年指示「蘋果」發起「一人一信救香港」，呼籲港人向時任美國總統川普發信。

黎智英還供述對助手Mark Simon以及在本案認罪的時任「蘋果」高層的看法。他形容，Mark Simon和時任「蘋果」副社長陳沛敏都是他的朋友；時任壹傳媒行政總裁兼「蘋果」社長張劍虹雖為值得信賴的同事，但不是朋友；至於時任「蘋果」主筆楊清奇，黎稱甚少與對方見面，關係疏遠。

黎智英 六四 香港

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