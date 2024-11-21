黎智英稱礙於對方身分 不敢視彭定康為「朋友」

2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

黎智英 被控串謀勾結外國勢力，控方指稱除了「美國線」，也包括「英國線」和「日本 線」，其中前港督彭定康被畫分到「英國線」；黎20日供稱，1997年回歸前已認識彭，回歸後見過數次，但礙於對方身分，不敢視對方為「朋友」。

黎智英還聲稱，不認識部分控方標籤的「共謀者」，也從未聽聞「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的事。

明報報導，談及前港督彭定康，黎表示每次見面都會透過「中間人」陳方安生，或是「香港 監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）接觸對方。黎智英稱他認識羅傑斯或是源於對方有意在「蘋果」刊登文章。黎確認曾捐贈2萬英鎊（約2萬5308美元）予香港監察，因覺得羅傑斯做了一些對香港有意義的事。

報導稱，控方早前指控，「日本線」中「重光團隊」（SWHK）成員李宇軒會將IPAC的會議紀錄翻譯成日文，以助日本眾議院議員山尾志櫻里推動日版「馬格尼茨基法案」，山尾、英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）和英國金融家布勞德（Bill Browder）同月再商討如何在日本推動法案。3人被指是本案「共謀者」。

報導指出，黎智英稱他不知道有IPAC此組織，是庭上首次從李宇軒的證供聽聞；他本人與重光團隊無任何關係，即使有，也只曾提供登廣告的墊支費用。黎又說不認識山尾和布勞德，亦不懂說日文；對於從犯證人陳梓華稱曾向黎介紹二人，黎否認有關說法。