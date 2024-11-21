深圳灣刷臉啟用 十幾秒就過關 無須再掏回鄉證

香港示意圖。(圖：shutterstock)

深圳灣及珠海拱北口岸20日起啟用「免出示證件」通道，約十幾秒即完成「刷臉」和掃描指紋程序，極速過關，全程無須掏出「回鄉證」；有順利免出示證件過關的香港 市民表示，新通道操作方便簡單，希望日後擴展至其他口岸。

綜合大公、文匯報報導，深圳灣口岸出境大廳46條通道已全部啟用「免出示證件」通道，從深圳灣過關到內地，遠處已見到幾個屏幕顯示「快捷通道」、「免出示證件通道」等字句，自助機器前有數名職員提醒過關人士可以直接「刷臉」過關，以及提供協助。

據報導，直接走到機器前「刷臉」，起初機器沒有反應，再走近幾步，機器始識別成功。由於是首次使用該通道，機器屏幕顯示「是否同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息，以便用於檢核身分」，點擊同意選項後便成功入閘，核對容貌、掃描指紋後完成過關程序，全程約十幾秒。

再由深圳灣口岸過關回程返香港時，再使用「免出示證件」通道時，已無須再點擊同意選項，過關過程更加快捷。

報導指出，拿著拐杖的陳婆婆順利過關，她指整個過程順暢，不用再取出證件掃描非常方便，屏幕上的字體很大，高齡人士都看得很清楚。陳婆婆希望未來其他口岸亦可以使用「免出示證件」通道過關，北上南下更方便。亦有零星市民「刷臉」失敗。王女士表示，「刷臉」的步驟雖然成功，順利入閘，但在閘內掃描指紋時，顯示人臉與指紋資料不符，最後需要退出閘道，重新取出證件入閘過關，認為系統或未能及時反應，希望相關部門檢視。

據報 導，拱北口岸20日零時起亦啟用「免出示證件」通道。澳門 旅客李先生通過「刷臉」順利入境珠海，成為全國首批免證入境的旅客之一。他坦言過關不用出示證件，方便很多。拱北口岸此次啟用的「免出示證件」通道包括出、入境各20條，後續將逐步開放其餘通道，並將逐步擴大適用口岸。