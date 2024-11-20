泛民初選案45人判刑 「對法律無知」求情 排除這2人

香港45人被控串謀顛覆國家政權罪19日宣判備受外界關注； 圖為19日早上，市民在法院外排隊等候取籌旁聽。（中通社）

香港 45人被控謀顛覆國家政權案19日判刑，港大前副教授戴耀廷等四人被定為首要分子，判6年以上重刑，其中戴被重判10年，前眾志秘書長黃之鋒 遭判4年8個月。法庭先前根據被告在犯罪中的角色和參與程度，對各人定出不同的量刑起點，量刑起點分別為監禁15年、12年、8年、7年6個月和7年。

大公報報導，法庭裁定戴耀廷、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟4人屬「顛覆政權案」中的「首要分子」，以15年監禁作為戴耀廷、區諾軒和趙家賢三人的量刑起點，鍾錦麟的量刑起點則為12年。四名「首要分子」都在首次聆訊時認罪，因此可得到三分之一的刑期扣減。區諾軒、趙家賢和鍾錦麟因在審訊中協助控方等情況，可額外再獲扣減刑期。

報導指出，另一認罪被告楊岳橋，法庭裁定他在公民黨參與謀劃時積極行事，具領導地位，以8年監禁作為量刑起點。楊為時任公民黨黨魁，他在被捕後主動為警方錄取口供，聲稱「人在江湖，身不由己」，公民黨只因當時的社會氣氛，及民間強烈訴求，才會參與「初選」。

認罪被告梁晃維、張可森和不認罪被告鄒家成既是初選候選人，也是「墨落無悔」聲明的發起人。法庭裁定三人比其他同為「初選」候選人的被告更積極，同樣採納8年監禁為量刑起點。

據報導，法庭裁定吳政亨屬「積極參加者」，採納7年6個月監禁為量刑起點。吳在香港國安法實施後，自願和故意繼續推動謀劃，對其他人施壓，致使只有參加並勝出初選的人方可參加將要舉行的立法會換屆選舉。法庭信納吳可能對法律無知，受戴耀廷誤導，扣減3個月刑期後獲囚7年3個月。

法庭又裁定其餘被告屬「積極參加者」，在犯罪謀畫中不可或缺，各人的量刑起點均為7年監禁。其中，不認罪被告何桂藍拒絕求情，判囚7年；其餘被告根據各自不同的認罪情況和求情理由，獲囚4年2個月至6年9個月不等。

香港國安法訂明，犯顛覆國家政權罪，「對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。」法庭裁定，在畫分「情節嚴重」或「情節較輕」時，由於香港國安法的立法原意是與本地法律銜接並兼容互補，故本地的判刑法律原則適用。

部分被告以謀畫不可能成功作為求情理由。法庭考慮過案中證據後，拒絕接納辯方認為謀畫必然失敗，因此應從輕處罰的說法。至於「對法律無知」的求情理由，法庭接納對部分被告適用，但不包括本身熟悉法律的戴耀廷和楊岳橋。