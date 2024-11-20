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香港鞏固國際金融地位 何立峰提3大建議

記者黃雅慧／香港20日電
中國國務院副總理何立峰19日出席香港國際金融領袖投資峰會並致詞。（視頻截圖）
中國國務院副總理何立峰19日出席香港國際金融領袖投資峰會並致詞。（視頻截圖）

中國國務院副總理何立峰19日出席香港國際金融領袖投資峰會致詞表示， 希望香港積極對接國家發展戰略，持續守護好金融安全，持續譜寫「一國兩制」實踐篇章。

香港金融管理局主辦的香港國際金融領袖投資峰會於18日至20日在香港舉行，目前為第三年。值得注意的是，分管金融的中國副總理何立峰專門南下出席這次峰會，因此包括中國國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清，以及人行副行長兼國家外匯管理局局長朱鶴新也出席該峰會。

綜合香港電台網站、香港01與香港經濟日報報導，何立峰在會上針對香港如欲鞏固國際金融地位，提出三點建議：一是進一步深化金融改革創新；二是進一步拓展金融開放合作；三是進一步對接國家發展戰略，不斷增強在「一帶一路」資金融通中的關鍵節點作用。他期望香港繼續守護好金融安全，中央將一如既往為香港提供充分支持和保障。

何立峰還說，中國今年經濟穩中有進度，早前推出一攬子支持經濟發展措施的效果逐漸顯現，並認為香港也可以受惠。同時強調未來中國對外開放的大門會進一步擴大。

吳清會上表示，香港是中國資本市場連接全球的重要橋梁紐帶，證監會將以今年4月發布「惠港5條措施」作為重要抓手，持續深化兩地務實合作，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。

李雲澤指出，將大力支持香港鞏固提升獨特的地位和優勢，長期維持金融繁榮穩定，在融入國家發展大局的過程中實現自身更好發展。探索推動監管機制和規則相互聯通、鼓勵中資銀行、保險機構在香港設立境外區域總部等。並歡迎世界各地外資機構與長期資本赴華展業。

朱鶴新在會上說，繼續深化大陸與香港金融市場互聯互通，持續加大金融支持粵港澳大灣區建設，鞏固和提升香港離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心建設。

香港 投資 國務院

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