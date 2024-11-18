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香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

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香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

記者黃雅慧／即時報導
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港民主派初選案（俗稱香港47人案）判刑結果出爐，香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭判重刑監禁10年，黃之鋒坐牢56個月。該案件是「香港國安法」實施後首宗顛覆國家政權罪案件，也是涉及「國安法」被告人數最多的一宗。

綜合港媒報導，香港法院19日宣判，戴耀庭判囚10年，何桂藍七年，鄒家成93個月，前述三人判囚最重，其餘被告則是約50至80多月不等。

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過立法會半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓港府。4名涉及組織及參與的人士，事後在「香港國安法」的串謀顛覆國家政權罪名下被提控，其中31人認罪，餘下16人經審訊後，14人被裁定罪成。有罪的45人19日在西九龍法院判刑。

據香港01報導，上午10時許，各被告陸續入庭，法官宣讀完判決即散庭。其中，黃之鋒判囚56個月，是判刑屬輕的被告之一，他返回羈留室前喊：「我愛香港，bye bye」；判囚53月的馮達俊則露齒笑。公民黨4名有罪被告囚50個月至78月，民主黨6名被告囚53個至7年不等。認罪的被告判囚50多月，不認罪的被告大都超過6年。

報導稱，事隔4年，多名被告求情時透露，經長時間拘留，或是家庭因素，態度已有所改變，並對過往曾作的言論感悔意，亦有部份立場不變，堅持當時的做法無錯，而被法官視為其中一名最激進的被告何桂藍，更沒作任何求情。

根據「香港國安法」條文，刑罰設「三級制」，第一級的「首要分子」，最少須判囚10年，最高可被判無期徒刑；第二級的「積極參加者」，會判3至10年監禁；第三級的「其他參加者」，則可判3年以下的刑罰。

也因涉案人數眾多，法院判刑前，有市民通宵在庭外排隊，排隊人數到了早上8時許已增至近300人。法廣報導，為了因應抗議民眾，港府周末已在法院外的人行道架設大量鐵欄和鐵馬。

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