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香港國安法最大案 初選案宣判 市民3天前排隊等旁聽

香港新聞組／香港19日電
香港47人涉嫌參與「35+顛覆政權案」被控串謀顛覆國家政權罪，法庭19日判刑，西九龍裁判法院大樓外，港警18日增設鐵欄及防車衝擊設備，傳媒也紛紛擺放物品「霸位」。（中通社）
香港47人涉嫌參與「35+顛覆政權案」被控串謀顛覆國家政權罪，法庭19日判刑，西九龍裁判法院大樓外，港警18日增設鐵欄及防車衝擊設備，傳媒也紛紛擺放物品「霸位」。（中通社）

香港實施國安法以來最大案件「35+初選案」19日早在西九龍法院聽取判刑，料需時一天，法院的宣判結果將決定45名民主派人士命運，其中包含知名民運人士黃之鋒、戴耀廷及多名前立法會議員等，此罪最高可判處終身監禁。本案吸引大批傳媒採訪及市民等候旁聽，有市民三天前就帶椅子在法院外通宵排隊，警方則在場戒備。司法機構預留超過70個記者席及400多個公眾席。

明報報導，根據刑事訴訟程序條例，若律政司不服刑期申請覆核，須於判刑後21天內提出書面申請，並取得上訴庭許可；如辯方就刑期上訴，則須在判刑起計28天內在上訴庭提上訴。被告亦可向上訴庭申請保釋等待上訴，刑期上訴覆核及保釋預計將擇日處理。

據報導，司法機構就聆訊派發共71張記者籌及404張公眾籌，正庭安排45個親屬席、30個記者席及5個公眾席，另開放6個延伸區域讓公眾觀看直播。

報導稱，記者協會前主席陳朗昇前年在旺角採訪朗屏邨特別業主大會，涉在場外拒絕出示身分證及與警員爭執，他受審後被裁定阻差辦公罪成，判監5天，獲准保釋等候上訴。案件原定今早於高院聆訊，陳朗昇18日在社交平台透露，為遷就初選案向法庭申請下午聆訊，法官決定改期在9個月內審理，司法機構網頁暫未顯示聆訊日期。

此外，報導說，委任地區人士協助於地區推動國安知識的「國家安全教育地區導師培訓計畫」，18日舉行啟動典禮。民青局長麥美娟致辭稱，第一期培訓116名導師，不少是區議員，都是地區愛國愛港堅實力量，最有資格和能力協助政府於社區持續提高市民國安意識，冀可深入不同社群，以生動活潑方式向市民傳授國家安全信息。副政務司長卓永興則稱，維護國安是全港市民責任，冀導師將國安教育「廣泛和有效地在地區輻射開去」。

報導指，灣仔區議員劉珮珊稱，18日早已參與課程約4小時，包括參觀國安展廳，講解訂立港區國安法緣由、國家安全五大元素及20個範疇，以及討論未來如何推廣等。

民運 刑事訴訟 高院

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