香港失業率微升至3.1% 12萬人待業 重回去年初水平

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 統計處公布，8月至10月經季節性調整的失業率回升至3.1%，較7月至9月的3%，微增0.1個百分點，重回去年初水平，亦較市場預期的3%為高，失業人數增加約800人，至12.07萬人；就業 不足率則由1.2%下跌至1.1%，就業不足人數減少約3700人，至4.23萬人。

明報報導，勞工 及福利局長孫玉菡表示，失業率仍處於「低水平」，隨著經濟持續增長，「勞工市場在短期內應會維持偏緊」。

據報導，較上次公布的7月至9月數字，8月至10月總就業人數減少3100，失業人數增加800，致失業率微升至3.1%。倘以行業畫分，「樓房裝飾、修葺及保養」及「餐飲服務活動」業的失業率皆逾5%，屬各行業最高；「清潔及同類活動」、「藝術、娛樂及康樂活動」及「運輸」業的失業率亦見顯著升幅，分別升0.3至0.4個百分點。

報導引述立法會勞工界議員周小松稱，雖然失業率僅微升，惟部分容許引入外勞的行業，其失業率持續偏高，舉例「餐飲服務活動」業的失業率達5.1%、建造業4.4%等。他說港府應審視各行業的失業情况，「倘失業率現上升勢頭時，理論上是多了人無工開，那仍是否請不到人要輸入外勞呢？」

報導指，周小松亦提及港府循「補充勞工優化計畫」輸入逾1200名清潔員，尚有逾3000宗申請待審批，促港府除關注整體失業率，亦要留意各行業就業情况是否已受外來勞動力衝擊，「一定要確保本地工人有工開」。