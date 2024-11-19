港調查：9成劏房童脊骨出問題 有13歲童開刀3次

香港示意圖。(圖/shutterstock)

20日是世界兒童日。現時香港 估計有近5萬名兒童及青少年，住在劏房等不適切居所，社區組織協會18日公布調查結果顯示，九成受訪劏房家庭的兒童有脊骨脊椎問題，三成兒童要屈身做功課，一成不能坐直。有13歲劏房女童脊柱側彎超100度，曾做三次手術治療。

大公報報導，社協表示，希望社會關注學童成長環境惡劣問題，加強學童脊柱側彎篩查並提供資助跟進治療。

社協於9至11月期間，對503名貧窮兒童進行調查，並為234名兒童檢查脊骨，當中55%受訪者就讀小學，四成多是中學生。脊骨健康檢查發現，九成人有不同程度的脊骨脊椎問題，當中約75%的頸椎傾斜角度評估不達標，約44%人肩部不平衡。13名兒童懷疑患有脊柱側彎，需轉介詳細檢查。

調查並發現，74%受訪學童的家中沒有書桌或固定地方學習，通常在床上、櫈子、飯枱上做功課；近三成學童要屈著身做功課，更有8.2%完全不能坐直身。87%受訪兒童認為，惡劣的居住環境阻礙生活和學習質素，60%人反映感到身體疲累或酸痛。

單親媽媽程小姐一家四口居住在荃灣約100方呎的劏房，家居環境狹小，13歲女兒常年在碌架床上做功課，疫情 期間長期留在家中，9歲時就被別人說肩部一高一低，背部彎曲。女兒經檢查發現，脊柱側彎超過100度，醫生形容是「全港未聽過」，她今年完成三次手術，在背部打入20顆螺絲固定，「女兒現在不能跑跳，生活受到限制，很心酸。」

黃女士與兒子住在深水埗約70方呎的劏房，13歲兒子Andy說，自小便在碌架床上做功課，隨着身體長高，現時在床上完全不能坐直身，「只要挺直身，頭就會撞到木板，特別痛，而且現在經常腰痛，好像被人踩到一樣。」黃女士說，希望未來居所起碼能擺下一張書枱，讓兒子做功課不這麼辛苦。