周潤發戰三跑渣馬：邊跑邊看飛機升降 好得意

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港星周潤發 17日晨出戰「三跑道系統十公里國際賽」，最終以1小時17分10秒完賽。以一頭清爽短髮和全黑裝束亮相的他賽後表示，望著飛機升降跑步，感覺好得意。談到整體表現，他以「遊車河」形容自己：「時間好滿意，遊車河嘛，慢慢遊，好舒服。」

綜合大公報、香港 01報導，周潤發現身終點時，除了傳媒訪問，少不與參賽者和記者的招牌自拍，貫徹親民本色。

周潤發17日成績比他在2023年渣馬十公里賽事慢14分鐘左右，未能突破個人最佳時間，發哥並未氣餒，表示望著飛機升降跑步，「感覺好得意」，更說機場上一次有長跑賽已是20多年前，自己沒有參與首次的機場跑步賽，有些許遺憾，因此本次他主動參賽，如果再有第三次，「我到時都90幾歲」。對於本場比賽的成績，發哥以「遊車河」形容今日一戰。

至於明年2月9日的渣打馬拉松 ，發哥透露已經報名參賽，屆時將再戰半馬拉松賽事。

作為跑步愛好者，周潤發近年亦多次參加本地長跑賽事，他在2022年的香港越野錦標賽首戰10公里賽，並跑出56分39秒的個人最佳時間。2023年，「發哥」出戰渣打馬拉松10公里賽，並以1小時03分57秒完賽。至於半馬賽事，「發哥」曾在2023年出戰港珠澳半馬賽事，最終以2小時27分56秒衝線。