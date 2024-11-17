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世界一流學科榜 港7校76科躋50強 理大、城大表現最佳

香港新聞組／香港17日電
上海軟科公布2024世界一流學科排名，理大有21個學科躋身世界前50名、8個位列前20名，更有5個位居世界首10位。（中新社資料照片）
上海軟科公布2024世界一流學科排名，理大有21個學科躋身世界前50名、8個位列前20名，更有5個位居世界首10位。（中新社資料照片）

香港在推進成為國際專上教育樞紐、建設國際創科中心及發展盛事之都的路上再添佳音。在上海軟科（ShanghaiRanking）最新發布的2024世界一流學科排名（GRAS）中，香港大學創造了兩個「世一」學科紀錄：香港理工大學在旅遊休閒管理學科連續8年蟬聯全球榜首，香港城市大學於圖書情報科學學科勇奪第一位。

文匯報報導，理大和城大也是香港表現最好的兩所大學，各有21個和19個學科躋身世界50強，而且分別有5個及3個學科晉身世界十強。香港有7所大學共76個學科躋身世界50強、33個位列世界前20位，更有9個學科位居全球十大，涵蓋科學、工程、醫護、管理、金融、教育等不同重要領域，展示國際卓越的學術和教育水平。

上海軟科世界一流學科排名於2017年首次發布，2024年共覆蓋55個學科，包括理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域。學科排名全部採用國際可比的客觀學術指標，涵蓋5個評估準則，包括教師水平、學術成就、科研成果及國際合作。排名的對象為全球5000多所大學，今年約96個國家和地區的1900多所高校出現在各個學科的榜單上。

上海軟科近日公布2024世界一流學科排名，理大的旅遊休閒管理學科連續8年位列榜首，是名副其實的「世界第一」，實力不容小覷，相信能為香港發展盛事之都、推廣「無處不旅遊」提供堅實的人才培養。理大還分別於土木工程和交通運輸工程排名世界第二位，在管理學和紡織科學與工程則分別排名第四位和第七位。

城大表現僅次於理，在圖書情報科學成為「世一」，公共管理和能源科學與工程分別排名世界第8位和第9位，合共有14個學科位列香港第一。

香港大學共有16個學科躋身世界前50名、8個位列前20名，最高的是金融學，排名全球第十位。

香港中文大學則在臨床醫學再創佳績，全球排名上升至第14位，連續兩屆成為亞洲之冠，是50強中唯一位於亞洲的醫學院，其護理學也取得亞洲第2及全球第23位的佳績，兩者均為全港之冠。整體而言，中大共有11個學科躋身世界前50名、6個位列前20名，排名最高的是生物醫學工程，居全球第11位。

香港科技大學共有7個學科躋身世界前50名、2個位列前20名，以能源科學與工程及交通運輸工程排名最高，均列世界第20位。香港教育大學和香港浸會大學亦各有一個學科躋身世界前50名，前者的教育學科排名世界第13，後者的圖書情報科學則排全球第21。

香港

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