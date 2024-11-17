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前進拉美 香港與秘魯簽自貿協定 逾150行業受惠

香港新聞組／香港17日電
香港特首李家超（中）與秘魯總統博魯阿爾特（左二）一同見證兩地簽署自貿協定後，與秘魯外貿和旅遊部長（左一）及商經局長丘應樺（右二）合照。（取材自港府新聞處）
香港特首李家超（中）與秘魯總統博魯阿爾特（左二）一同見證兩地簽署自貿協定後，與秘魯外貿和旅遊部長（左一）及商經局長丘應樺（右二）合照。（取材自港府新聞處）

在中國國家主席習近平親赴秘魯出席APEC峰會、強化兩國合作之際，香港也和秘魯簽訂了自由貿易協定，為香港與拉丁美洲國家簽署的第二份協定，涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資等領域。生效後，秘魯將豁免香港超九成稅目產品的進口關稅，香港特首李家超說，這對兩地都具有戰略價值，將促進貿易和投資。

據港府新聞處，當地時間15日，在李家超和秘魯總統博魯阿爾特見證下，香港商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿旅遊部部長萊昂簽訂了自貿協定，是這屆港府簽訂的首份自貿協定，秘魯也成為繼智利後，第二個與香港簽訂自貿協定的拉丁美洲經濟體。

這份自貿協定涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資及其他領域，承諾香港業界可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘，同時，港商赴秘魯經營可享有受惠於具法律保障的更佳市場准入和國民待遇，共有超過150個服務行業的香港服務提供者受惠。

貨物貿易方面，秘魯承諾占其約98.3%關稅稅目的香港原產貨物，可享免關稅待遇進入秘魯市場，其中91.3%在自貿協定後生效後即時豁免，剩下7%逐步撤銷。港府說，這將使出口往秘魯的香港原產貨物將更具競爭力。

李家超說，這對香港和秘魯而言都具有戰略價值，將促進兩地貿易和投資。深信雙方將進一步促進雙向投資流動，並推動彼此經濟發展。

李家超表示，香港與秘魯簽署協定具重要戰略價值，有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場。2023年數據顯示，兩地雙邊貿易總額52億元（港幣，下同，約6.6億美元），至於同期香港的全球貿易總額為8.8萬多億元。

資訊顯示，去年秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易夥伴，目前香港已簽訂了9份自貿協定，涉及全球21個經濟體，香港還正尋求加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

另據明報報導，根據統計處去年數字，香港出口秘魯貨值為35億元，當中電訊設備及零件佔75%；香港從秘魯進口的商品貨則約17億元，當中最多是水果及硬殼果。與2020年比較，香港與秘魯的進出口貨值增幅均高於香港整體進出口總額。

香港 投資 關稅

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