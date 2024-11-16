我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

港收回狩獵證後 打鼓嶺野豬聚居 老農遇襲重傷

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

位於香港新界北區鄰近深圳邊界的打鼓嶺，15日中午傳出68歲男農夫遭野豬襲擊，臀及腿被咬傷，長褲滿是鮮血，半昏迷送院情況嚴重，涉事野豬逃逸。漁護署計畫到附近捕捉野豬。打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，該區一直有不少野豬聚居。

明報報導，警方15日午2時許接報，指一名男子在打鼓嶺坪輋路李屋新村一塊農地被野豬襲擊受傷。68歲姓何男事主下半身被野豬咬傷半清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院，經治理後情況嚴重。警員到場調查，沒有發現涉事野豬蹤影，案件列動物咬傷，警方已將事件通知漁護署。現場農田留下大灘血跡，部分沾在農作物及泥土上，附近有排列整齊的瓜菜。據了解，該野豬長約一米，突然跑出咬傷正在農田工作的農夫。

立法會議員兼打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明引述李屋新村村長稱，事主非該區原居民，是一名農夫，當時正在務農，被野豬襲擊後，其妻跑到田外求救。陳月明表示，打鼓嶺地廣人稀，有一定的野豬數量，過往靠野豬隊壓抑區內野豬問題，但自從港府收回民間狩獵隊許可證後，區內的野豬問題開始變得嚴重。陳月明稱會要求港府以個案形式跟進打鼓嶺的野豬問題，就北區情況特別展開跟進工作。

漁護署透過facebook表示，非常關注事件，已即時派員到場了解野豬出沒的情況，正計畫在附近合適地點展開野豬捕捉行動。漁護署向傷者致以慰問，並希望他早日康復；又呼籲市民如遇野豬應保持鎮定，勿主動走近或干擾牠們，如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開才繼續前進，亦不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。

港府 香港

上一則

先調價再折扣、預購尾款漲價…買家雙11撿便宜 鬥不過賣家

下一則

澳門新地標M8亮相 周邊擁世遺8景點 講好在地故事

延伸閱讀

俄飛彈8月以來首襲基輔 克里米亞俄軍官遇襲斃命

俄飛彈8月以來首襲基輔 克里米亞俄軍官遇襲斃命
以色列球迷荷蘭遇襲 總理派機助撤離 他譴責「反猶」

以色列球迷荷蘭遇襲 總理派機助撤離 他譴責「反猶」
200萬野豬「亂華」 獵人賠本、抓不完 專家倡「全民吃」

200萬野豬「亂華」 獵人賠本、抓不完 專家倡「全民吃」
世衛組織：加薩小兒麻痺疫苗接種中心遇襲 4孩童傷

世衛組織：加薩小兒麻痺疫苗接種中心遇襲 4孩童傷

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」