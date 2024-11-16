香江觀察／全球人口密度最高 香港為何缺工嚴重？

港府推算2028年勞動力將缺少18萬，預料勞動人力缺額將會加劇， 最缺的包括機電設施維修技工以及建造業工人。（中通社）

香港 是全球人口密度最高的都市，陸地平均人口密度每平方公里近7000人，其中旺角是全球人口最密集地區，每平方公里達13萬多人，但香港居然嚴重「缺人（缺工）」。

說香港嚴重缺人的是港府 ，港府新發表2023年人力推算報告，推算至2028年香港需375萬人力，估計屆時整體欠缺18萬勞動力，又以熟練技術人員面臨最大壓力，最缺的包括機電設施維修技工以及建造業工人。

乍聽之下會直接想到是港府為輸入外勞找根據、造輿論。港府勞工 及福利局長孫玉菡稱，考慮輸入年輕外勞「無可避免」。香港商界立即說同意，有商會還要求簡化輸入外勞，當然香港勞工界不高興，代表勞工的立法會議員說，外勞已衝擊部分行業的本地勞工就業。

不管是否想輸入外勞，香港缺人看來是真的，而學者的回應則說明了香港面臨兩大人口問題，一是人口老化，一是移民潮持續。孫玉菡說，香港勞動力最大的挑戰是人口老化，去年65歲及以上人口約占總人口2成3，並有50萬在職人士達60歲，2028年將陸續退休，估計屆時65歲及以上人口會較去年增加38萬，勞動力下降無可避免。

至於是否受移民潮影響，孫玉菡辯稱勞動人口在新冠疫情期間確現跌勢，但不能單一歸咎於移民潮，又說香港很自由，離開香港有種種原因，可能是短期離開，強調勞動人口在「有入有出」下仍呈現淨增長，尤其是年輕人口。

第三個疑問就是過去數年間香港確實受移民潮衝擊，走的人至少十幾20萬。同時港府又全力開閘放人，創設多層吸引人才的計畫，還有人說實際數字是來的人比走的人多。那又怎麼會大缺人呢？

一種解釋是供不對求，因為貨不對辦。例如護士人手短缺，又從廣東引進一批，但因其不習慣看香港醫師的英文醫囑和處方，不少人又回去。還有香港缺少小巴司機，也從廣東引進，結果通過港府考試者不多，通過的在香港民間反映不良。

港大教授葉兆輝指出，港府人力政策有時自相矛盾，一邊出錢鼓勵本地青年往大灣區發展，另一邊卻輸入外來人才。輸入外勞的最大原則是不會削弱本地工人福祉，但實際上就是有受影響，港府須很小心去做。