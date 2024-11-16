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澳門新地標M8亮相 周邊擁世遺8景點 講好在地故事

香港新聞組／香港16日電
澳門M8的「M」代表Macau澳門，而「8」則象徵周圍100多米範圍內環繞著8處世界文化遺產景點。（取材自澳門8號）
澳門M8的「M」代表Macau澳門，而「8」則象徵周圍100多米範圍內環繞著8處世界文化遺產景點。（取材自澳門8號）

澳門，這座融合東西方文化的獨特城市，以其獨特的魅力吸引了世界的目光。近日，位於澳門歷史城區核心區的M8澳門8號項目正式亮相，成為澳門文化商業的新地標。

大公報報導，M8項目總監賀力文15日表示，M8項目將在62日開幕，「我們選擇這個時間點是想向迎來回歸25周年的澳門獻禮」。他希望，M8澳門8號項目透過與政府及周邊利益相關方合作，共同拓寬旅遊路線，吸引更多遊客，為澳門世界旅遊休閒中心建設貢獻力量。

澳門M8是澳門自回歸以來首個商業都市更新重建項目。賀力文說，M8澳門8號項目坐落於聯合國教科文組織評定的世界文化遺產──澳門歷史城區的核心區。這裡距離大三巴牌坊主入口──議事亭前地僅約50米，周邊100多米範圍內擁有8處世遺景點，是澳門歷史的縮影。

他續說，M8澳門8號項目的前身為郵電廳職工宿舍，重建之旅遵循在地文化，尊重歷史文脈，沿襲城市肌理，採用中葡融合、新舊融合、動靜融合等設計手法，與周邊城區、社區、街區深度融合，打造「長出來的建築」。M8亦保留了多處舊樓設計元素及材料，於建築內部加以活化利用，包括舊洗衣池、旋轉樓梯、中庭綠樹、扶手欄杆、通花磚等，以喚起澳門人的記憶和情感。

「為避免炫光影響，M8外牆材料創新採用大型曲面玻璃夾1mm半透明天然石材，為世界首例」賀力文說，這歷經3年研發，創造了健力士世界紀錄──最大曲面熱熔複合石材玻璃。

賀力文指出，未來，M8澳門8號項目將持續以街區活化為願景，「希望從街區裡來到街區裡去」，營造開放空間、豐富文化生態、講好文化故事，講好澳門故事。

澳門 聯合國

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