5年後估缺工18萬 這些行業最缺 港府：輸勞無可避免

香港14日發布2023年人力推算報告，預計到2028年人力短缺達18萬；圖為在高空作業的搭棚工人。(中通社)

香港 勞動人力短缺料將加劇，港府昨公布「2023年人力推算」報告，推算2028年勞動力缺少18萬，其中「熟練技術人員」約6萬空缺；倘以產業區分，建造業最缺人，有4.5萬至5.5萬個空缺；如以「8大中心」計算人手，則最缺科技、人工智能等人才。勞工 及福利局長孫玉菡稱，考慮輸入年輕外勞「無可避免」。

明報報導，報告以2023年為基準年，推算5年後的人力供求，推算人力需求將增至375萬，屆時人力缺口將從去年的5萬大幅擴至18萬。4類職業組別中，以「熟練技術人員」最缺人，即屋宇及機電設施維修技工、升降機／自動電梯技工等，其後三類依次為「非技術人員」、「服務從業人員」及「經理、主管及專業人員」。

報導指出，報告另列17個選定產業人力情況、高需求職業及重要技能等，分成「8大中心」指向產業及9個關鍵產業兩類。以8大中心為例，國際創新科技中心及國際航空樞紐的人力短缺最嚴峻；以關鍵產業計，建造業最缺人，2028年將出現4.5萬至5.5萬個空缺。

孫玉菡表示，本地勞工市場的最大挑戰是人口老化，65歲或以上人口將從去年的23%增至2028年的28%，各類勞工的中位年齡將更高；當局「無可避免」需考慮輸入外地勞工，尤其是技術工種專才，填補「熟練技術人員」缺口。他承諾，輸入外勞將「做得盡量穩妥小心」，盼「切切實實做到本地工人優先」。

勞工界立法會議員周小松則認為，毋須再擴大輸入外勞，他稱部分行業的本地工人就業 已受外勞衝擊，以飲食業為例，目前已從外地輸入數千名侍應生及廚師，「香港有幾多酒樓？」周小松稱，本地勞動參與率遠低於鄰近地區，「倘提高10個百分點，也有多30萬人，覆蓋18萬人的缺口不在話下」，他促政府先鼓勵本地人重返職場，如多推展「再就業津貼試行計畫」等，而非一味靠輸入勞工。

港大教授葉兆輝表示，政府的人力政策「有時自相矛盾」，一邊出錢鼓勵本地青年往大灣區發展，另一邊卻輸入外來人才。他說社會有外來勞工、人才是好事，但要把握好本地與外地勞工的比例，呼籲政府多留住香港人才。