反送中最重刑 殺警主犯判23年10月 「屠龍」7被告全判囚

香港示意圖。(圖/shutterstock)

俗稱「屠龍小隊」的「反送中 」運動激進組織，曾聯同其他人策畫用槍械及爆炸品殺害警員，小隊成員及其他港人共7人昨天被法庭判刑，其中主犯被重判23年10個月，為「反送中」案件最重刑期。

綜合港媒報導，高等法院宣布各人刑期，案件主犯吳智鴻被判刑23年10個月、黃振強（屠龍小隊隊長）入獄13年6個月、彭軍壕入獄10年、蘇緯軒入獄12年、陳玉龍入獄9年、蔡凱明入獄5年10個月。

此外，被裁定串謀爆炸罪名成立的被告賴振邦，被判囚10年10個月。

2019年初「反送中」爆發後，「屠龍小隊」成員與另外一些激進組織成員計畫於同年12月8日民間人權陣線舉行遊行時，以槍械及爆炸品殺害警員。

按照控方在庭上供述，被告計畫在遊行當天先後引爆兩個炸彈，並向警員開槍，其中一個炸彈的爆炸半徑範圍達400公尺，藏有約150根鐵釘，爆炸會波及附近民居和油站。

在行動前後，多人先後被捕，警方其後引用反恐條例起訴各人，相關罪名涉及串謀爆炸、管有爆炸品、管有槍械、串謀作出恐怖主義行為等，各人被控告一至多項罪名，另有一人被控串謀謀殺。

同案還有6名被告，早前經過審訊後，陪審團一致裁定全部罪名不成立。

法官張慧玲昨判刑指，本案殺警計畫周詳，並非即興，且針對警察，將令社會大亂。本次是律政司首次引用《聯合國 （反恐怖主義措施）條例》起訴，無量刑指引及先例，英國的判刑亦不適用於香港 ，但用以爆炸品破壞財產和傷害生命作區分，有參考價值。

張官表示，一般悍匪犯案的目標為了錢財，但本案為殺害警察、製造社會恐慌及顛覆特區政府為目標，故本案串謀犯對訂明標的之爆炸罪量刑起點必須超過18年。

對本案主謀吳智鴻，張官批評他為滿足其政治目的、顛覆香港特區政府而招兵買馬，更特意在炸彈中加入鐵釘增加殺傷力，惡毒心腸令人咋舌及震驚。至於「屠龍小隊」隊長黃振強，張官指他帶領隊員，計畫引爆炸彈殺害警員以引起社會恐慌，並非一時興起，而是有周詳計畫。