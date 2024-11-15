我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

反送中最重刑 殺警主犯判23年10月 「屠龍」7被告全判囚

香港新聞組╱香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

俗稱「屠龍小隊」的「反送中」運動激進組織，曾聯同其他人策畫用槍械及爆炸品殺害警員，小隊成員及其他港人共7人昨天被法庭判刑，其中主犯被重判23年10個月，為「反送中」案件最重刑期。

綜合港媒報導，高等法院宣布各人刑期，案件主犯吳智鴻被判刑23年10個月、黃振強（屠龍小隊隊長）入獄13年6個月、彭軍壕入獄10年、蘇緯軒入獄12年、陳玉龍入獄9年、蔡凱明入獄5年10個月。

此外，被裁定串謀爆炸罪名成立的被告賴振邦，被判囚10年10個月。

2019年初「反送中」爆發後，「屠龍小隊」成員與另外一些激進組織成員計畫於同年12月8日民間人權陣線舉行遊行時，以槍械及爆炸品殺害警員。

按照控方在庭上供述，被告計畫在遊行當天先後引爆兩個炸彈，並向警員開槍，其中一個炸彈的爆炸半徑範圍達400公尺，藏有約150根鐵釘，爆炸會波及附近民居和油站。

在行動前後，多人先後被捕，警方其後引用反恐條例起訴各人，相關罪名涉及串謀爆炸、管有爆炸品、管有槍械、串謀作出恐怖主義行為等，各人被控告一至多項罪名，另有一人被控串謀謀殺。

同案還有6名被告，早前經過審訊後，陪審團一致裁定全部罪名不成立。

法官張慧玲昨判刑指，本案殺警計畫周詳，並非即興，且針對警察，將令社會大亂。本次是律政司首次引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》起訴，無量刑指引及先例，英國的判刑亦不適用於香港，但用以爆炸品破壞財產和傷害生命作區分，有參考價值。

張官表示，一般悍匪犯案的目標為了錢財，但本案為殺害警察、製造社會恐慌及顛覆特區政府為目標，故本案串謀犯對訂明標的之爆炸罪量刑起點必須超過18年。

對本案主謀吳智鴻，張官批評他為滿足其政治目的、顛覆香港特區政府而招兵買馬，更特意在炸彈中加入鐵釘增加殺傷力，惡毒心腸令人咋舌及震驚。至於「屠龍小隊」隊長黃振強，張官指他帶領隊員，計畫引爆炸彈殺害警員以引起社會恐慌，並非一時興起，而是有周詳計畫。

反送中 香港 聯合國

上一則

曾拍出8510萬 靳尚誼名畫「塔吉克新娘」11年後重登拍場

下一則

雙11退貨率達九成 中國女裝網店不堪虧損掀倒店潮

延伸閱讀

石塊砸死一只鳥 南加男子入獄

石塊砸死一只鳥 南加男子入獄
南加洛縣橙縣聖縣計票站 收到電郵炸彈威脅

南加洛縣橙縣聖縣計票站 收到電郵炸彈威脅
喬治亞州選務主管遭炸彈威脅 內部員工自導自演被捕

喬治亞州選務主管遭炸彈威脅 內部員工自導自演被捕
涉用修圖軟體改成績單申港校 內地生判囚3個月

涉用修圖軟體改成績單申港校 內地生判囚3個月

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑