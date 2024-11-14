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港3巴申加價最高9.5% 加幅高於通膨 議員轟獅子開大口

香港新聞組／香港14日電
香港三間巴士公司去年加價3.9%至7%後，今年再申請上調票價，議員質疑巴士公司「獅子大開口」，指出申請加幅高於通膨並不合理。 （中新社）
香港三間巴士公司去年加價3.9%至7%後，今年再申請上調票價，議員質疑巴士公司「獅子大開口」，指出申請加幅高於通膨並不合理。 （中新社）

香港三間巴士公司繼去年加價3.9%至7%後，今年再申請上調票價，加幅遠高於通膨。消息指，九巴、城巴及新大嶼山巴士分別申請加價6.5%、9.5%及6%。立法會議員田北辰表示，專營巴士每次申請加價都「開天索價、落地還錢」，建議港府為巴士調整票價制訂機制，規定幅度要與通膨掛鉤，亦可動用港府於港鐵獲取的收益補貼巴士公司虧蝕，「停止由市民荷包攞（拿）錢！」

大公、文匯報報導，按現有機制，巴士加價須先向運輸署申請，再經各方討論，運輸署考慮各方面因素後制訂一個加幅，再交由行政會議批准，每次加幅都引起爭議，加價審批也往往滯後兩三年。

翻查資料，城巴兩個專營權去年「專營巴士豁免隧道費基金」戶口總共有約140萬元，若動用基金抵消，相信實際加幅有望下調1至1.5個百分點。至於九巴的「基金」餘額4.5億元，實際加幅有望壓低兩三個百分點。

田北辰表示，現時每次專營巴士定期申請加價，加幅都「獅子開大口」，市民觀感不佳。長遠應設立類似港鐵的票價調整機制，按通膨等數據調整票價。他指出，巴士加價幅度一直遠超通膨，以去年為例，九巴實際加價3.9%、城巴加價4.9%，同年通膨為2.1%，今年預計通膨為1.3%，累計才大約3.4%，他認為只接受巴士加價3.4%。

至於巴士公司提出種種運營困難，田北辰認為應由作為港鐵大股東的港府，將港鐵股息補貼巴士公司：「巴士公司運營問題沒理由讓市民埋單！公共交通涉及公共利益，應該去和港府協商。現在港府正在補貼巴士公司，將巴士隧道費建立滾存基金抵消票價加幅，未來還可以用港鐵給港府的龐大股息去補貼巴士服務，以維持公共交通系統運作，無需將額外成本轉嫁市民。」

但立法會議員陳恒鑌則認為，「按機制例牌年年加價」非市民之福，亦不應由港府補貼巴士，建議允許巴士站開設便利店等，由非票務收入補貼運營成本。陳恒鑌則認為，若建立明確加價方程式，最開心的是巴士公司，「年年必定『按機制加價』，港府沒辦法再於經濟困境時凍結巴士加價。」他亦反對由港府「包底」補貼巴士公司的虧損：「用者自付是香港成功之道。」

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