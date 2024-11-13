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港人攝入微塑膠高歐亞5倍 透過雙殼貝類每年吃進逾萬顆

香港新聞組／香港13日電
理大團隊透過先進三維技術，追蹤分析珍珠貝礁對本地生物多樣性的影響。（取材自理大）
理大團隊透過先進三維技術，追蹤分析珍珠貝礁對本地生物多樣性的影響。（取材自理大）

海洋塑膠廢棄物無處不在，容易被海洋生物吞嚥並積存體內，影響食物鏈的其他攝食階層，對海洋生態系統構成重大威脅。香港理工大學食品科學及營養學系研究團隊，就本地海洋食品含微塑膠展開調查，結果發現港人的微塑膠攝入率較其他亞洲和歐洲地區高出約5倍。團隊同時致力評估香港海洋汙染情況，以改善水質。

綜合大公、文匯報、香港01報導，理大團隊聚焦創新的海洋汙染監測技術和海洋食品可持續性研究，包括監測微塑膠對海洋生態和人類健康的影響 ，以及重建珍珠貝礁等，回應社會面臨的可持續發展挑戰。

港人微塑膠攝入量，超過歐亞地區的5倍，理大研究團隊正積極探討微塑膠對人體健康的潛...
港人微塑膠攝入量，超過歐亞地區的5倍，理大研究團隊正積極探討微塑膠對人體健康的潛在後果。（取材自理大）

領導研究團隊的理大食品科學及營養學系副教授方家熙，採用顯微拉曼光譜法（Raman microspectroscopy）的自動測繪技術調查本地海洋食品，例如青口積存的微塑膠數量和特徵，發現平均每克鮮青口（淡菜、綠殼菜蛤）肉含有0.2至1.8顆長約40至1000微米的微塑膠，團隊推測香港每年每人透過食用「雙殼貝類」，攝取微塑膠的數量高達1萬380顆，情況令人關注。

理大團隊為進一步證實微塑膠有機會被人體攝取，團隊分析港人糞便中微塑膠含量數據，發現港人的微塑膠攝入率較其他亞洲和歐洲地區高出約5倍。

根據聯合國糧食及農業組織2023年最新統計顯示，每名港人每年平均消耗約65千克海洋食品，高於全球人均消耗量20千克三倍之多。

目前團隊正探討微塑膠對人體健康的潛在後果，以及聯同理大其他學系的研究，利用氣泡屏障和細菌生物膜從海水中移除微塑膠的不同方法。

方家熙表示，為改善海洋環境和增強生物多樣性，研究團隊現於香港赤門海峽選定位置，利用人工養殖的珍珠貝重建珍珠貝礁，並透過先進三維技術，追蹤分析珍珠貝礁對本地生物多樣性的影響，同時利用珍珠貝的濾食特性作為生物監測工具，評估香港海洋汙染情況，以改善水質。團隊亦與本地漁民在水產養殖技術方面合作，支援可持續漁業發展。

方家熙表示，海洋保育是一項長期而艱巨的工作，需要政府、學術界、企業和廣大市民的共同努力。他希望透過研究創新及社區教育提高保育意識，激發社群保護環境的責任感，為香港生態系統的可持續發展作貢獻。

香港 聯合國

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