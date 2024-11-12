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港酒店大亨、新賭王呂志和95歲辭世 身家121億全港第7

香港新聞組／香港12日電
銀河娛樂、嘉華國際創辦人呂志和7日逝世，享嵩壽95歲。呂志和生前致力於慈善事業，曾於今年6月獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」。（中新社）
銀河娛樂、嘉華國際創辦人呂志和7日逝世，享嵩壽95歲。呂志和生前致力於慈善事業，曾於今年6月獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」。（中新社）

有「酒店大亨」、「新賭王」稱號的香港企業家、慈善家呂志和與世長辭。嘉華集團11日晚公布，創辦人兼主席呂志和7日在家人陪伴下安詳離世，享耆壽95歲。富比世今年初公布2024年香港50大富豪榜，呂志和以身家121億美元（約943.8億港元），排第七、全球富豪排行榜排180位。

由呂志和創辦的嘉華國際及銀河娛樂，兩家公司市值超過1630億港元（約209.6億美元）。嘉華及銀娛分別刊發公告指，呂志和的遠見、領導能力和指導，成為集團發展和持續成功的基石，將適時委任新任董事會主席一職。

大公報報導，特首李家超對呂志和辭世表示哀悼，讚揚呂志和多年熱心貢獻社會，是成功企業家，多年以來積極在內地、香港以至全球推動慈善和教育事業，尤其關心年輕人教育和科技發展。

呂志和重視教育、醫療與公益，曾捐建百餘所學校，並設立獎學金，近年著力支持高端科研，踐行「興學強國，教育惠民」之理念，更於2015年創立國際性的「呂志和獎─世界文明獎」，表揚以無私大愛為推動世界文明發展作出貢獻的人士或團體。

呂志和最後一次現身，是今年9月底出席其95歲「珍壽」晚宴。此外，國家運動員在8月訪港入住呂志和旗下的海景嘉福酒店，呂親自迎接並與潘展樂、孫穎莎及全紅嬋握手。

1929年出生的呂志和白手興家創立事業王國，早在1950年代起，眼見香港建築業對沙石需求殷切，於是在1955年創立嘉華公司踏上征途，初期專注於建築材料供應，參與東九龍填海項目，上世紀60年代開採安達臣道石礦，引入自動化技術，被譽為「石礦大王」。

1970年代，呂志和進軍酒店業，在尖沙咀東部買地興建首間酒店，並將管理權交予外國管理公司。其後又將業務拓展至美國，旗下酒店與多個國際品牌合作，成為全美第12大酒店業主之一，獲得「酒店大亨」的之稱。

2002年澳門開放博彩業，呂志和成立銀河娛樂，成為澳門三家獲得博彩批給合同的營運商之一，當時年屆70歲之齡的呂志和勇闖澳門賭業，一度躍升成為香港第二大首富，獲冠上「新賭王」稱號。

香港 澳門 孫穎莎

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