美歐簽約落戶 港引進重點企業增至逾60家 創1.7萬職位

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 引進重點企業辦公室11日與第三批重點企業簽約落戶香港 ，共有來自內地、美國和歐洲17家重點企業參與簽約，包括智能語音科技公司「科大訊飛」、生命健康科技公司「康龍化成」，及先進製造業公司「普渡機械人」等。財政司司長陳茂波表示，首三批逾60間重點企業夥伴未來數年將會在港合共投資 約420億元（港幣，下同，約54億美元），創造超過1.7萬個職位。

大公報報導，有參與簽約的企業表示看好香港前景，未來幾年會在香港投資，並在科學園及數碼港等設立研發中心或亞洲總部。他們認為，香港作為中國最國際化的城市，聯通中西，可以讓企業受惠。

引進辦11日舉辦「重點企業夥伴簽約儀式」，共有200多名包括重點企業、本地和外國商會、科研機構、大學、創投金融機構、相關港府政策局／部門和公營機構的代表出席簽約儀式。

在陳茂波見證下，17家重點企業參與簽約，成為港府的重點企業夥伴。17家企業中15家來自內地，1家來自法國，1家來自美國，它們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等產業，其中約九成都會在香港設立全球或地區總部。

首三批重點企業在未來數年將會在香港合共投資約420億元，創造超過1.7萬個職位。在投資香港的同時，也會積極帶動其產業鏈上、中、下游的企業到香港。

陳茂波致辭時表示，首兩批重點企業已經有超過九成在香港開展業務，當中超過七成選址科學園或數碼港。

引進辦於2023年10月與首批重點企業簽約，20家企業成為港府的重點企業夥伴。其後，引進辦又在今年3月與25家企業簽約。目前已約有62家企業成為港府的重點企業夥伴。引進辦和其他相關港府部門會為重點企業提供全面及一站式的服務，加快它們在香港開展業務，推動創科領域的增長，貢獻香港整體經濟發展。