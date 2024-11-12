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港投資移民申請600宗涉資25億美元 首批開發低空經濟…

香港新聞組／香港12日電
俗稱「投資移民」的「新計畫」，投放於港投公司的投資組合將於明年首季啟動投資。圖為中環商圈。（中通社）
俗稱「投資移民」的「新計畫」，投放於港投公司的投資組合將於明年首季啟動投資。圖為中環商圈。（中通社）

港府新一份施政報告提出進一步強化國際資產及財富管理中心地位，優化「新資本投資者入境計畫」（CIES，「新計畫」）；俗稱「投資移民」的「新計畫」，投放於港投公司的「投資組合」將於明年首季啟動投資。港投公司最新披露，料年底前完成新投資移民的申請者最少100名，首批到帳資金最少3億元（港幣，下同，約3858.2萬美元），將委託2至4名基金經理進行投資。

綜合大公報等港媒報導，根據港府規定，「新計畫」合資格申請人須投資最少3000萬元於獲許投資資產，當中300萬元將投放在由香港投資管理有限公司（港投公司）成立和管理的「投資組合」。

港投公司11日公布運作細則，「新計畫」自今年3月開始接受申請，預計截至今年12月底，到帳並配置於「投資組合」的資金，已有最少3億元，將於明年首季啟動投資，鎖定期由明年1月1日起計的7年，會分多期進行，申請人的資金將平均投資在該期組合所有項目中，資金設有7年鎖定期，與CIES其他投資要求一致，在期限屆滿後會全數贖回。

財庫局局長許正宇早前透露，「新計畫」3月推出至今，共處理申請約600宗，倘若全數獲批，將帶來200億元（約25.7億美元）新資金。以此計算，投資組合資金規模將達20億元。

港投行政總裁陳家齊表示，投資組合要找有潛力、有增長點，但仍處於初期的投資的新興產業，如低空經濟、人工智能協助養老等創科領域，強調相關投資方向，與港投目前三大主題投資賽道互補不重疊，即「硬科技」、「生命科技」和「新能源科技」。

港投公司將按機制選定兩至四名基金經理，為「投資組合」作出投資，最重要是「對香港有心」，投資項目對於香港未來是有意義，有利香港經濟及社會發展。

合資格基金經理如具備多個條件將獲優先考慮，包括以香港為總部，並有清晰而具體的業務擴展方案，以展示對香港長遠發展的承諾；管理和決策人員以香港為長駐地和基地，並有超過半數的員工為香港居民 。

陳家齊指出，有見「新計畫」反應踴躍，申請及審批進度理想，資金陸續到位。若情況持續理想、資金到位快，很快會有第二批投資組合，不用等到首批基金經理兩年投資期完結才開展，屆時重新揀選基金經理，強調不會因曾入選與否而有優先。

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