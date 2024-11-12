香港投資詐騙10月急升24% 6成遇上「白撞黨」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港投資 詐騙案上月急升二成四，「白撞」成為詐騙主流手法，六成受騙者栽在「白撞黨」手中，最高一人被騙逾7800萬港元（港幣，下同，約1003萬美元）。

香港警方公布，今年前九月投資詐騙案共計3468宗，受害人損失金額約22億港元，這兩個數字均較去年同期下跌約二成，但10月投資詐騙案按月急升二成四，其中以「白撞」詐騙案為多。

香港人說的「白撞」，即裝作發出錯誤訊息，如打錯電話，認錯人、送錯物品之類，先誠懇道歉，再噓寒問暖，再以利誘推介虛假投資計畫，最後放長線釣大魚。

香港警方公布其中一個案，是騙徒向受害人發送「白撞」訊息，訛稱自己的職業等，和受害人建立聯繫，再誘導受害人到指定假網站投資。有受害者任職地產職員，9月在社交平台收到求租房訊息，騙徒假扮虛擬貨幣 公司員工，介紹自己公司架構和推介產品，分享個人生活，誘使受害人按下虛假鏈結投資23萬港元。受害人提取大額款項時遭要求提供保證金才警覺報警。

香港警察商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察溫璧而說，投資詐騙案受騙事主以40至59歲人士占五成。其中最大單一損失金額約7847萬港元，涉及一名38歲任職虛擬貨幣公司主管的香港女子；近六成事主透過即時通訊軟體與騙徒初次接觸，近三成經社交媒體廣告。

溫璧而說，香港受騙者中一成四被騙逾100萬港元，近四成詐騙案涉及金融投資，三成半涉及虛擬資產。最新動向是騙徒居然假冒香港警方高層及反詐騙協調中心人員，向香港人發出即時通訊軟體訊息，訛稱涉及洗錢等非法活動，要求提供銀行帳戶交易紀錄及其他敏感個人資料，協助調查案件，最終令事主損失金錢。