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一度比李嘉誠有錢 前亞洲首富呂志和95歲去世

中新社／香港11日電
香港知名企業家呂志和11月7日逝世，享年95歲。(中新社)
香港知名企業家呂志和11月7日逝世，享年95歲。(中新社)

銀河娛樂集團有限公司（銀河娛樂）、嘉華國際集團有限公司（嘉華國際）11日公布，兩家公司創辦人呂志和於本月7日逝世，享年95歲。

2014年，呂志和財富曾一度超越地產大亨李嘉誠，成為當時的亞洲首富。　

呂志和是香港知名企業家和慈善家，1929年出生於廣東省江門市，4歲時隨家人移居香港。1955年，呂志和創立嘉華集團的前身——嘉華公司。目前，嘉華集團業務涵蓋房地產、娛樂休閑、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門和東南亞等地。該集團旗下有銀河娛樂、嘉華國際兩家上市公司和其他成員公司。

多年來，呂志和積極參與香港本地基礎設施建設。2012年，呂志和獲香港大紫荊勛章。2015年9月，呂志和設「呂志和獎—世界文明獎」，面向全球評選在相關領域做出傑出貢獻者。

呂志和生前關心教育，多年來向多個香港、澳門及內地教育機構捐款，興建修繕逾百所中小學、資助農村貧困學生上學、在多所大學捐建教學樓等，並於多家海外知名學府設立中國留學生獎學金，支持優秀學生到海外求學及交流。 

銀河娛樂和嘉華國際11日發布公告對呂志和的逝世表示哀悼。同時表示呂志和的辭世對集團運營不會造成影響，兩家公司將繼續按照董事會業務策略經營，也將適時委任新主席，並將就該委任刊發公布。

香港 澳門 中國留學生

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