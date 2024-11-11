運力提升 香港快運第10架A321neo起飛 機隊將擴至40架

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國泰航空旗下廉航香港 快運（HK Express）自去年3月起接收首架A321neo客機，今次接收的第十架已於9日於曼谷航線首航投入服務，此為香港快運機隊的第39架客機，預計年底會擴展至40架，有助提升運力，料每周航班升降將增至逾800班。A321neo客機現時為快運機隊中最大的型號，可載236名乘客。

明報報導，香港快運的飛機工程師團隊，日前受訪分享日常工作及挑戰，指飛機工程師主要有三大工作，一是按廠商及民航處不時更新的要求，制定相應檢查飛機標準工作流程，確保飛機仍適航；二是監控飛機的飛行數據及表現，每月與廠商溝通更新不同機型的系統軟件，處理故障及識別潛在問題；三是策畫及驗收新飛機，與廠商商討定制新飛機規格，完工後再到當地驗貨，將飛機帶回港。

據報導，每架飛機由定制規格，到製造完成一般需時2至3年，其後便須到當地驗收。趙善衡稱，廠商按機型規定驗收時間，今次驗收只有4日（96小時），但由內至外的檢查事項超過300項，時間非常緊湊。首日會先安排地面檢查，留意機身及窗戶等有否瑕疵，而最大挑戰是檢查結構複雜的引擎，需逐一細看電線喉管有否妥善接駁。

報導稱，趙續稱，第二日飛機會試飛兩小時，途中檢查飛行系統性能，留意有否部件出現異常聲音等；由於飛機在空中資源有限，故每項運作細節均有嚴格標準，「廁所也有規定，除了需檢查可否正常冲廁，水龍頭流水時間都不可超過16秒」。第三日跟進執漏，最後一日再正式簽署交付文件。

另據香港01報導，今次接收的A321neo，是香港快運機隊的第39架客機，預計年底會擴展至40架，有助提升運力，料每周航班升降將增至逾800班。

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，香港快運自去年3月接收首架A321neo後，於一年半多的時間內已增加10架同型號客機，發展迅速。隨著機隊擴充及增加新航點，香港快運每周的航班升降將增至超過800班。毛潔瓊又指，香港快運未來會會繼續擴充機隊、開設新航點及完善亞洲航班網絡。