「刀郎熱」帶動文旅 澳門從博彩之城逐步邁向演藝之都

刀郎澳門演唱會，台下觀眾有名門貴族、商界大佬，就連賭王四太（前排左）也在座。（取材自微博）

刀郎「山歌響起的地方」巡迴演唱會8日至9日在澳門 銀河綜藝館登場，澳門文旅早前在抖音上為刀郎量身定製了一條34秒的宣傳片，是澳門文旅首次為歌手藝人專門發宣傳片，而刀郎1萬6000張門票早被歌迷9秒內一搶而空；刀郎此次演唱會也帶動了澳門文旅，為澳門演唱會經濟再添成功案例。

文匯報等港媒報導，過去一年，澳門吸引了張學友、劉德華 等頗具影響力的華語樂壇大咖前往舉辦演唱會，不難發現澳門這座過去在遊客心目中的「博彩之城」，已逐步向「演藝之都」邁進。

刀郎澳門開演唱會。（視頻截圖）

楊先生一家三口特地從江蘇來看演唱會，先在澳門玩了幾天，讓小朋友薰陶一下。陳先生和朋友也提前一天到澳門，先旅行、再聽演唱會，他表示，明天還會去珠海等周邊地區轉一轉。

有學者和業內人士表示，相較於舉辦演唱會十分有歷史和經驗的香港 ，澳門政府以政策服務靈活周到，企業投資實現與政府發展雙贏，達後來居上的態勢。但香港所擁文旅資源依然是不可或缺的寶貴財富，希望港澳能夠攜手共同打造一站式的豐富多元體驗。

刀郎澳門演唱會。微博

「澳門政府過去一年在推進『盛事經濟』的發展中，演唱會板塊做出了獨到的氛圍和特色。」澳門大學金融及商業經濟學系副系主任、教授李振國表示，隨著張學友、劉德華、刀郎這些比較有號召力的偶像、歌手來澳門開演唱會，他們的觀眾群體直接拉動了澳門文旅的消費熱。

李振國援引澳門統計局數據說，內地普通遊客到澳門人均花銷為3100元（澳門幣，下同，約387美元），專程過來聽演唱會的觀眾花銷在5000到6000元左右。

據澳門統計局資料，2023年全年旅客總消費（不包括博彩）較2022年增加近3倍，如何增加演唱會「過夜客」，成為進一步拉動演唱會經濟於澳門的重要環節。

澳門棋人娛樂行政總裁謝復生表示，香港的影視文化輻射能力強勁，演唱會基礎也較好，但現在很多香港人反而會來澳門看演唱會：「以威尼斯人為例，這裡擁有3個劇院，其中2個是綜藝館。藝人可以在其中一個彩排，另一個則用於演出。這樣的條件在全球範圍內都是罕見的。」

耀榮文化CMO張永達表示，澳門政府近年對演唱會主辦方的補貼、扶持力度都令人驚喜，在政策服務上十分靈活而周到。