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內地生在香港墜電騙案趨增 兩月55宗 最高被詐45萬美元

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港島總區在9月開學至今，共接獲55宗涉及假冒官員詐騙內地生的案件，損失金額達3900萬元（港幣，下同，約501.6萬美元），最大一宗更高達350萬（約45萬美元）。騙徒手法層出不窮，針對「港漂」人生路不熟的心理弱點，甚至不惜偽造所謂拘捕令、制服等道具，令對方墜入陷阱。

大公報報導，其中一名內地生上月墜入假冒公安騙案，為洗脫嫌疑跟隨騙徒指示自拍被禁錮相片及視頻，騙徒向其父發送相關視頻勒索600萬元，幸好家人及時報警，兒子及時獲救。

18歲從內地赴港就讀的大一學生阿聰（化名）在上月初收到自稱東莞公安的視像通話，聲稱他涉及一宗刑事案件，他已被限制出入境香港，要求他每日透過電話向他們報到及跟隨指示以自證清白。

阿聰當時見到對方自製的所謂拘捕令及起訴書，以及身穿公安制服，便信以為真，騙徒要求他轉移至不同賓館匿藏，以及拍攝被禁錮相片和求饒視頻作「查案」用途，更勒令他交出微信的帳號與密碼以保障自身安全，並斷絕與外界的通訊，亦不可將事情告訴親友。其間雖然有室友提醒他這可能是騙徒陷阱，但由於對方一直無要求他支付任何金錢，阿聰對騙徒的威嚇深信不疑。

阿聰之後更被要求自備糧食及日用品前往西貢郊區匿藏數日，以配合所謂「收網」行動，騙徒亦透過其微信，向阿聰的父親傳送兒子被禁錮相片及求饒視頻，並勒索600萬港元。

阿聰的父母當時非常害怕，亦無法與兒子聯絡，但父親意識到可能是詐騙，於是委託香港的親戚報警，並立即到香港與警方聯絡，最終在48小時內及時救出兒子，阿聰平安無事，亦無蒙受金錢損失。騙徒與阿聰在這短短三周內完全沒有線下接觸。

負責調查該案件的港島總區重案組高級督察賴境耀指出，阿聰初來香港朋友不多，加上他停止了與外界聯絡，離開宿舍時更是無聲無息，大幅增加了尋人難度。警方前往港九多間賓館調查，翻查了過百個閉路電視鏡頭，終於找到其中一間賓館房間的背景吻合；警方經抽絲剝繭分析閉路電視片段，終於發現阿聰乘坐的士前往黃石碼頭的片段，調查到一艘街渡曾接載阿聰前往西貢灣仔南營地，最終將他救出。

阿聰剛獲救時因為深信騙徒而有些抗拒，直至他與父親通話後才相信他們是警察。

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