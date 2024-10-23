foodpanda進駐10年 米線獲港人最愛 去年小費128萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

外送行業在港急速發展，foodpanda香港 自2014年成立，過去10年合共完成超過1.5億張訂單。foodpanda還整合10年來港人買外賣的有趣數據，製作「十大之最」。其中，米線是過去10年訂單量冠軍，成為「美食之最」。「大訂單之最」是2019年有顧客一次過訂購共449件食品。2023年foodpanda送遞員獲得的貼士（小費），總額逾1000萬元（港幣，下同，約128.6萬美元）。

大公、文匯網報導，被問及該公司有否興趣涉足低空經濟範疇，foodpanda香港行政總裁賴偉昕22日表示，foodpanda的母公司Delivery Hero在部分歐洲地方例如瑞典，已提供無人機送遞服務，他認為香港這邊也有留意到相關政策，會研究在港實施無人機送遞的可行性。

內地正全力發展低空經濟，香港亦在規畫。特首李家超在今年的施政報告提出發展低空經濟，成立一個由財政司副司長任組長的「發展低空經濟工作組」，首階段預計以空中監測和無人機載貨為主，包括運送外賣及信件、藥物等較輕貨物，年底接受業界申請。

另外，foodpanda整合了港人10年來訂外賣的有趣數據，其中，「美食之最」從foodpanda服務香港的頭5年起，米線便已是香港訂單量最高的一項食品，米線相關的餐點訂單量亦長期高踞榜首，10年過去，米線仍是訂單量的絕對冠軍。

「大訂單之最」是於2019年，有顧客從一間連鎖餐廳一次過訂購共449件食品，這張訂單成為foodpanda香港10年美食外送服務史上最「大」的訂單。至於「生活百貨之最」，是該平台最受歡迎的某款日本雞蛋 ，其訂單量比起排名第二的產品高近三倍，多年來售出的雞蛋數量，足以填滿24個籃球場。

香港外送市場一向競爭激烈，過去數年外送市場一直由foodpanda和Deliveroo（戶戶送）主導，根據市場調查機構Measurable AI 今年5月初發布的2024數字經濟年度行業報告顯示，直到去年美團旗下KeeTa進軍香港，打破了兩家獨大的市場局面，目前大致「三分天下」。

Measurable AI的消費數據顯示，至5月初，foodpanda在訂單量和商品交易總額（GMV）均保持第一，Deliveroo的市占率在過去一年維持在30%左右。

截至今年第一季，按訂單量計算，KeeTa在所有服務包括外賣送遞、自取及生活百貨的市場分額已增至32%，按商品交易總額計算則為27%。