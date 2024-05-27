港垃圾徵費或擱置 8月難上路 議員：暫緩不應暫停

香港立法會27日午舉行聯席會議，討論垃圾徵費的路向。（中通社）

港府 27日向立法會環境事務委員會交代垃圾徵費何去何從。綜合多個消息來源透露，香港 垃圾徵費不會如期在8月1日推行，港府亦不會設具體實施日期，早已生產的大批指定垃圾袋，有立法會議員透露，港府將向公屋免費派發指定垃圾袋半年，並會有條件向私樓派指定袋，以及作為學校宣傳教育用途，料明年再檢討及決定是否實行。

綜合文匯報、明報報導，有參與近兩個月「先行先試」計畫的「三無大廈」住戶反映，該計畫最大難點在於回收配套不足，居民無從透過回收有用廢物減少垃圾袋開支，建議日後若要推行收費，港府承擔垃圾袋一半的費用，以及在社區增加大量回收配套、設立街站，並加強市民的環保意識教育。

實政圓桌立法會議員田北辰26日表示，據他向當局了解，當局27日未必會宣布「擱置」垃圾徵費，但也不會交代具體實施日子，料港府會向公屋免費派發指定袋半年，並會有條件向私樓派指定袋，再用半年檢討，即今年內也推行無望。

他認為，有關法例已生效，但實施無期會出現尷尬情況；呼籲港府不要放棄政策，建議當局向住戶派發指定袋，對未有使用指定袋的用家發信提醒，待正式實施後才執法及懲罰。

民建聯立法會議員李慧琼表示，期待港府提出一個務實可行的時間表。她強調「暫緩不應暫停」，應不停止減廢及不停止鼓勵市民循環回收，增加配套措施。

港府兩個月前在全港14個試點實行「先行先試」計畫，深水埗北河街「三無大廈」住戶譚女士26日表示，計畫實施初期大廈居民每天將垃圾以指定膠袋包好，走到大廈對面馬路的大型垃圾桶棄置，但後期沒有太多誘因吸引居民持之以恒，開始走樣，「一個垃圾桶內可能只有兩個指定垃圾袋。」

近兩個月試點的「三無大廈」住戶反映，垃圾徵費計畫最大難點在於回收配套不足，居民無從透過回收有用廢物減少垃圾袋開支，建議港府在社區增加大量回收配套、設立街站，並加強市民的環保意識教育。（中通社）

譚女士認為計畫實施的成效欠佳的最大原因，與指定垃圾袋收費高昂有關。她說一個指定袋要1.7元，基層省到的錢在傍晚街市收檔前可買到1斤菜。她建議港府應該承擔一半費用。」另一難點是「三無大廈」附近沒有處理垃圾的回收設施，須拿到相隔兩條街的垃圾收集站，步行時間約10分鐘，故直接將垃圾扔在附近垃圾桶。

此外，有指定袋供應商表示對港府若再度將措施實施日子延後感到失望可惜，稱對今年的預算 及人手有一定影響，不過據其了解，港府並非完全取消合約及無了期停止措施。