調查：港逾半中學生曾網路霸凌他人 4成受害者想輕生

有調查指出，香港中學生網路欺凌問題嚴重。圖為香港中環街景。（中新社）

香港 中學生網路欺凌（霸凌）問題嚴重，有機構調查發現，逾半數受訪中學生曾經在網路欺凌他人，當中有四成因此產生輕生念頭。機構建議青少年受欺凌應尋求他人支援協助，學校應加強防網路欺凌教育。

不少青少年在疫情 時長期社交距離 措施下，習慣網路社交，因而增加網路欺凌機會。香港路德會社會服務處說，年初以問卷形式訪問超過700名中學生，發現有兩成受訪者表示曾被網路欺凌，並感到憤怒、焦慮及自卑等，其中四成被欺凌者曾經有自殺念頭。

調查也發現，逾半數受訪者曾經網路欺凌朋友或同學，調查還發現中學生對於欺凌行為的定義認識不足，不知道轉發、嘲笑或侮辱他人文章等都屬於網路欺凌，部分學生亦輕視了欺凌的後果。

這項調查列舉了14項網路欺凌行為，調查數據顯示，近三成受訪者曾將通訊軟體內的私人訊息截圖，傳送給其他人或在社交媒體公開，是最多受訪者進行過的網路欺凌行為。對14種網路欺凌行為，近五成受訪者同意有關行為屬於欺凌，持相反意見的有約三成六。調查者認為，結果反映受訪者缺乏網路欺凌的認知，忽視行為的後果和傷害。

調查還顯示，逾四成受害者因擔心尋求協助會把事情「愈搞愈大」、害怕別人不相信、或擔憂被進一步欺凌及報復，而未有求助；受訪者得知朋友遭網上欺凌後，多選擇旁觀而無採取任何行動。

16歲就讀中四的Apple（化名），曾在學校討論區被人匿名惡意攻擊，亦曾收過捏造事實的匿名短訊，她很害怕朋友會誤信流言而跟她絕交，她直言當時感到自己很沒用而有輕生念頭，她表示身邊沒有相熟社工而有求助困難，亦憂慮父母會因此不讓她上網，就沒尋求父母協助。

路德會說，鼓勵受害者應尋求家長、老師、社工及警方等「有效的第三方」協助，以遏止欺凌行為，亦建議如察覺有朋友懷疑被網路欺凌，可主動關心，父母應留意子女有否異常情緒，學校應舉行加強識別網路欺凌及支持受害者的活動或講座，讓學生及早意識相關行為的嚴重性及處理方法。