我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

「香港81」陳積 港星顏國樑71歲癌逝

香港新聞組／香港27日電
資深香港男星顏國樑因病逝世，享年71歲。（視頻截圖）
資深香港男星顏國樑因病逝世，享年71歲。（視頻截圖）

香港資深演員顏國樑病逝，享年71歲。消息獲好友、前TVB主持鄧英敏證實。鄧英敏受訪時表示，早前患癌的顏國樑近期多次出入醫院，他本來想去探望，但因為等候朋友於是改期，不料顏國樑在25日晚離世。鄧英敏打算同昔日「歡樂今宵」的同事開直播細數顏國樑軼事。

綜合港媒報導，顏國樑早年在港劇「香港81」中飾演為人市儈的經理「陳積」，廣為人知。兩年前傳出罹癌，25日因呼吸困難送醫，晚間在香港伊利沙伯醫院離世，享壽71歲。

顏國樑2022年透露身患鱗狀細胞癌第三期並接受化療努力抗癌，聲帶被腫瘤壓住，過去他曾受訪談論病情，透露癌症復發過程，本來鱗狀細胞癌消失了，但卻在另一個地方復發，做電療卻又有感染狀況，那時最少要打7天抗生素，每天打3000港元（約383.9美元）。

有醫生指，鱗狀細胞癌其實是一種癌症類別的統稱，可發於身體不同器官，當中尤以吸菸為最大肇因，呼籲市民不要吸菸。

顏國樑曾表示，當知道自己罹癌時，他和醫生說，早在2013年就參加港大的大體老師計畫，他了解要當大體老師，只要一過世，遺體就須立即處理，他已將後事交代好了，沒有任何遺憾。

顏國樑在無線電視待了29年，演技具有喜感，演過「真情」、「皆大歡喜」及「十月初五的月光」、「滙通天下」等，2008年約滿後離開無線，轉行教授趙堡太極拳，擔任「顏國樑趙堡太極拳會」會長。

2022年顏國樑現身無線台55周年台慶show「萬千星輝賀台慶」，不少觀眾都聽到顏國樑聲線有變。

香港 癌症 腫瘤

上一則

港環團反對垃圾收費押後 稱近5月環保大推進

下一則

調查：港逾半中學生曾網路霸凌他人 4成受害者想輕生

延伸閱讀

中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義

中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義
罹癌治療中仍心繫慈善事業 英王室鬆口透露凱特近況

罹癌治療中仍心繫慈善事業 英王室鬆口透露凱特近況
日吸40支菸印尼2歲娃 長大戒癮曾當模範生

日吸40支菸印尼2歲娃 長大戒癮曾當模範生
一罹癌竟是第四期 台女星哽咽認「這毛病」纏身30年

一罹癌竟是第四期 台女星哽咽認「這毛病」纏身30年

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名