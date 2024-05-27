「香港81」陳積 港星顏國樑71歲癌逝

資深香港男星顏國樑因病逝世，享年71歲。（視頻截圖）

香港 資深演員顏國樑病逝，享年71歲。消息獲好友、前TVB主持鄧英敏證實。鄧英敏受訪時表示，早前患癌的顏國樑近期多次出入醫院，他本來想去探望，但因為等候朋友於是改期，不料顏國樑在25日晚離世。鄧英敏打算同昔日「歡樂今宵」的同事開直播細數顏國樑軼事。

綜合港媒報導，顏國樑早年在港劇「香港81」中飾演為人市儈的經理「陳積」，廣為人知。兩年前傳出罹癌，25日因呼吸困難送醫，晚間在香港伊利沙伯醫院離世，享壽71歲。

顏國樑2022年透露身患鱗狀細胞癌第三期並接受化療努力抗癌，聲帶被腫瘤 壓住，過去他曾受訪談論病情，透露癌症 復發過程，本來鱗狀細胞癌消失了，但卻在另一個地方復發，做電療卻又有感染狀況，那時最少要打7天抗生素，每天打3000港元（約383.9美元）。

有醫生指，鱗狀細胞癌其實是一種癌症類別的統稱，可發於身體不同器官，當中尤以吸菸為最大肇因，呼籲市民不要吸菸。

顏國樑曾表示，當知道自己罹癌時，他和醫生說，早在2013年就參加港大的大體老師計畫，他了解要當大體老師，只要一過世，遺體就須立即處理，他已將後事交代好了，沒有任何遺憾。

顏國樑在無線電視待了29年，演技具有喜感，演過「真情」、「皆大歡喜」及「十月初五的月光」、「滙通天下」等，2008年約滿後離開無線，轉行教授趙堡太極拳，擔任「顏國樑趙堡太極拳會」會長。

2022年顏國樑現身無線台55周年台慶show「萬千星輝賀台慶」，不少觀眾都聽到顏國樑聲線有變。