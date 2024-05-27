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港環團反對垃圾收費押後 稱近5月環保大推進

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

5個環保團體和關注組織，包括思匯政策研究所、綠色力量、綠色和平、綠惜地球和綠領行動，去信特首李家超，認為垃圾收費不應一拖再拖，當局需要把握8月1日的機會穩步推進，如果未能全面落實垃圾收費，亦應該分階段實施，全面加強社區的準備。

香港01報導，對於消息指出，垃圾徵費可能無限期押後。環團綠色和平項目主任譚穎琳表示，過去5個月以來，香港準備迎接垃圾徵費，在環保配套方面有大幅推進， 眼見回收設備逐漸增多，市民亦開始養成回收的習慣，不應在這時就取消，令市民更加無所適從。她又提到，港府現時著重於增設回收設施，但其他很多物質都不能被回收，比起回收設施更應著重於源頭減廢。

另據香港電台報導，環保團體說，港府應在8月1日起的適應期內實行首階段垃圾收費，地點涵蓋大部分由港府管理的場所，但不包括公屋，明確將廢物量在12個月內減少至少一成，並將處所的額外人手開支和管理成本公開予公眾參考，實行期間環保署應每月向立法會匯報實施進度，確保準備達標。

團體又指，港府應鼓勵及提供指定袋或其他協助，讓更多公營機構、工商業界、民間機構和屋苑等在8月1日自願參與垃圾收費，港府亦應加強市民商戶參加的誘因，藉此找出困難和改善辦法。

團體認為，港府宣傳重點應放在「惜物減廢」上，避免在罰則和收費上著墨過多，並且明確提出在生活上可行的減廢做法，而非以責難和懲罰方式向民間施壓；當局亦應就垃圾收費成立反應小組，及時澄清坊間的誤解；並應該趁著垃圾收費的契機，改善工友的工作環境及待遇，改變垃圾站只作垃圾轉運、不設資源回收的設計缺陷。

團體提到，港府在加強配套和執法上必須有明確的實施時間表，並訂立全面實行垃圾徵費的日期，讓民間作好準備。

港府 香港

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