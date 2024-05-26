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鴯鶓大鬧香港天水圍3小時 擋車、遊邨、闖路軌

香港新聞組／香港26日電
「澳洲鴕鳥」鴯鶓25日在天水圍區馬路、輕鐵站及屋邨等地遊蕩。（視頻截圖）
「澳洲鴕鳥」鴯鶓25日在天水圍區馬路、輕鐵站及屋邨等地遊蕩。（視頻截圖）

一隻約1.5米高的「澳洲鴕鳥」鴯鶓，25日上午被發現在香港天水圍區馬路、輕鐵站及屋邨等地遊蕩，一度在馬路上逆線奔跑，又在屋苑遊樂場遊走及草叢閃躲，吸引不少市民駐足「打卡」。警方、漁護署及愛護動物協會人員接報後四處搜尋，3小時後終在濕地公園後備停車場將其擒獲。

上月流浮山一農莊曾走失3隻鴯鶓，其後尋回，愛護動物協會表示被捕的鴯鶓由該農莊飼養，警方正嘗試聯絡農莊負責人。

鴯鶓屬澳洲原生物種，為地球上體型第二大鳥類，僅次於鴕鳥，奔跑時速可達48公里。

綜合明報、文匯報報導，25日早7時許，警方接獲多個報案，指天水圍天秀路及天影路交界發現疑似鴯鶓。網上片段所見，鴯鶓在天水圍出沒期間險象環生，牠在馬路上逆向暴走，有貨車迎面駛至，還好及時收慢未撞到牠；還拍到鴯鶓在輕鐵到站時闖入路軌。鴯鶓也在屋邨徘徊步入花槽內，引來市民觀看。

警方、漁護署及愛協督察在附近搜索，愛協最終在11時許在濕地公園一個後備停車場固定鴯鶓，初步檢查鴯鶓沒有受傷，由漁護署載走。

漁護署表示，鴯鶓被送往該署動物管理中心接受觀察，經獸醫初步檢查後，該鴯鶓除身上有少許表面擦傷，健康情况尚可，會跟進調查有關個案。漁護署又指，上月曾走失鴯鶓的流浮山農莊屬私人持有，並不開放予公眾付費入場，不受規例監管，無需申領相關展覽牌照。

愛協督察梁楚烽稱，鴯鶓起跑加速較快，提醒市民如在街上再發現鴯鶓時不要走近，以免牠突然起跑撞向路人，亦不要圍住牠，以免牠受驚起腳誤傷路人。

上月18日，流浮山一個農場懷疑因為義工忘記關好門閘，導致領有漁護署飼養牌照的3隻鴯鶓走失。農場職員曾四處找尋，先捉回兩隻，最後一隻在距離農場約1.6公里的鳳降村尋回。

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