與歐洲關係因國安法現裂痕 香港官員頻訪盼修復

香港財政司司長陳茂波正在歐洲訪問。圖為陳茂波（右三）本月初在喬治亞第比利斯出席亞洲開發銀行（亞開行）第57屆理事會年會。（中通社）

繼東南亞 和中東之後，香港 官員近日密集訪問歐洲，似乎反映出港府 已把歐洲納入其拓展對外關係的版圖之中，也可能顯示出港府有意修補在香港國安法實施後與歐洲關係所出現的裂痕。

中央社報導，最新訪問歐洲的香港官員是財政司司長陳茂波，官方公布，他前天抵達法國巴黎，隨即向當地商界和金融界推廣香港的優勢，並訪問當地一些企業，鼓勵它們到香港開創商機。

據公布，陳茂波在當地出席了早午餐會，向法國金融機構和商界領袖介紹香港的最新情況，包括經濟和金融狀況、資產市場表現，以及港府正全力拼經濟、謀發展的各項舉措。

他並向當地金融及商界人士保證，香港在「一國兩制」下，繼續實施普通法，保持自由開放及資金、貨物、人員和資訊自由流通等，又強調金融監管制度與國際接軌、法治與治安良好。

陳茂波又向當地人介紹了在基本法23條立法之後，香港與東南亞和中東的經貿投資概況，以及北京中央近期推出深化中國大陸與香港資本市場合作的措施等。

據公布，隨同陳茂波出訪的還有政制及內地事務局副局長胡健民、香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯。

在陳茂波出訪前，香港創新科技及工業局局長孫東已先行訪問歐洲多國，重點促進香港與歐洲的科技合作。

港府公布，孫東訪問比利時期間，會晤了歐盟委員會創新、研究、文化、教育與青年事務委員伊凡諾瓦（Iliana Ivanova），是港府主要官員近年與歐盟高階領導層的首次會晤。

目前孫東仍在歐洲訪問。

2019年香港爆發「反送中」運動之後，歐洲多個國家十分關注這場運動，並在某種程度上予以支持，其後更批評香港實施國安法，以致歐洲與香港的關係呈現裂痕。

與此同時，美國方面更因為香港實施國安法而對香港採取一些制裁措施。

顯然，在「反送中」之後，香港與美歐關係同時出現問題，期間香港把拓展對外關係焦點轉向東南亞和中東，致力促進與這兩大區域的經貿、金融和科技創新合作，至今也取得一定成果。

但從港府官員近日積極訪問歐洲來看，港府似乎已開始致力修補與歐洲的關係。