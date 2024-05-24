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韓BIGBANG前成員勝利移民香港？ 港府︰沒接獲人才申請

香港新聞組／香港24日電
外傳韓國天團Big Bang的前成員勝利將赴港定居，港府澄清並無接獲其人才簽證申請計畫。（美聯社資料照片）
外傳韓國天團Big Bang的前成員勝利將赴港定居，港府澄清並無接獲其人才簽證申請計畫。（美聯社資料照片）

網上近日流傳韓國天團BIGBANG前成員勝利擬移民香港置業及投資港府發言人23日晚回應指，當局並無接獲他就任何人才入境計畫的簽證申請，相關部門會按行之有效的機制，在審批人才入境計畫的申請時嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲批。

香港01報導，勝利2019年爆出性招待、強姦等事件，他所投資的夜店爆出暴力、販毒、性侵及賄賂警察等醜聞，其後被判囚1年6個月，去年2月出獄。

勝利曾入股香港公司，根據查冊他目前無任香港公司董事。港府指，現時韓國國民可免簽證訪港，但逗留不超過90天。據悉勝利在5月初以旅客身分赴港，無需簽證。

港府發言人23日晚表示，有傳媒報導一名韓國前藝人擬赴港定居，並提及港府的人才入境計畫，為此澄清港府沒有接獲該名人士就任何人才入境計畫的簽證申請。發言人並強調，相關部門會按行之有效的機制，審批申請時會嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲批。

翻查近日網上的傳言，港府澄清所提到韓國前藝人，應是韓國天團BIGBANG成員勝利。他所投資的夜店「Burning Sun」，於2019年被爆出暴力、販毒、性侵及賄賂警察等醜聞，其後勝利被判囚1年6個月，直至去年2月刑滿出獄。

勝利原名李昇炫（Lee Seung Hyun），2016年曾入股香港上市公司陸慶娛樂，是集團上市時的基礎投資者。該集團當時主打旗下澳門夜場Club Cubic，惟該夜場於2021年停運。集團於2017年亦以特許經營的方式，將勝利在韓國創辦的高端社交及娛樂品牌Monkey Museum，引入中國長沙發展酒吧及夜店。

根據查冊，他目前並無擔任任何香港公司董事。

有英國媒體近日公開紀錄片，還原當年牽涉到其他韓星，包括鄭俊英及崔鍾勛等人的連串夜店醜聞，更公開勝利粗暴拉扯女生的畫面，令事件再次受極大關注。

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