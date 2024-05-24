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7成港人反對垃圾收費 分析：李家超上任後最大民意考驗

香港新聞組／香港24日電
香港自8月起實施垃圾收費計畫，但最新民意顯示，高達七成民意反對推行；圖為食肆4月時展示港府管制即棄塑膠餐具的告示。（中新社）
香港自8月起實施垃圾收費計畫，但最新民意顯示，高達七成民意反對推行；圖為食肆4月時展示港府管制即棄塑膠餐具的告示。（中新社）

香港當局已決定於8月1日實施頗具爭議的垃圾收費計畫，但最新民意顯示，七成民意反對推行，使得香港特首李家超面臨上任以來最大一次的民意考驗。

中央社報導，香港研究協會23日公布，該會於14至21日訪問了1062位市民，結果顯示，七成受訪者不支持當局將於8月1日實施的垃圾收費相關措施，「支持」的只有16%，「無意見」的占14%。

此外，43%的受訪者認為應該「擱置垃圾徵費計畫」，另有48%的受訪者認為應在「2026年或以後」才實施。

如何減少市民的生活固體垃圾，港府和各界已經討論多年，主因是香港垃圾堆填區已呈現飽和，而焚燒垃圾又不環保。

經過多年爭議和討論，2021年8月，香港立法會通過相關修訂案，授權港府落實都市固體廢物收費計畫。之後，港府積極展開落實工作。

不過，由於這項收費政策備受市民、餐廳和公司等單位反對，港府在實施上一再推遲，最後原定於今年4月1日實施，但其後又被迫延至8月1日才正式施行。自4月1日起，港府先行在14個地點試行，給予港人適應的過渡期。

但上述民調顯示，這項措施試行至今，反對的市民仍然占多數，有分析指出，如果港府強行於8月1日推行，本屆港府及香港特首李家超將會面臨上任以來最大的民意考驗。

當局估計，計畫一旦實施，每個家庭每月可能要支付45港元（約5.7美元）的垃圾處理費。

對於港府徵收垃圾費，有環保人士表示歡迎，認為參照外地經驗，可使家居固體垃圾大減。不過，不少港人嫌麻煩，又擔心會增加生活支出。

另據大公報報導，港府正就垃圾收費先行先試計畫總結經驗，27日向立法會交代垃圾收費計畫的未來路向。物業管理業界人士表示，從柴灣公屋連翠邨的「先行先試」推行經驗，指定袋使用率至今仍只有兩成多，清潔工人因為要分揀「不合格」垃圾袋，工作量大增，反映現時非全港推行垃圾收費的合適時機，建議港府視乎全港垃圾量的減少趨勢，才考慮推行時間表。

港府 香港 民調

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