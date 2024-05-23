黎案審期超出原定80天 控方續播訪談片 黎稱國際是港救星
壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案22日繼續審訊，控方繼續播放黎的訪談節目片段，當中黎稱人生最終只為追求活著的意義，而人生意義應是關乎更重要的事，不論多辛苦，並指國際社會是港人的救星。本案已踏入第81天審訊，超出原定的80天審期，現時仍處於控方案情階段。
明報報導，庭上播放2020年8月27日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，當日嘉賓為美國大學教授許田波。黎在節目中批評替時任特首林鄭月娥辦事的人違背良心，都很醜陋，警隊亦因中央介入香港事務變得與公安無異，淪為政治工具。在問答環節，現正被警方通緝的社運人士許穎婷問到，新聞工作者因要保持中立，難提出個人意見，問黎有否類似經歷及有何建議。
據報導，黎說，有不少社運人士離港，無人可怪責他們或要求他們做「烈士」，但他不會離港，人生的意義不止在於自己，而是關乎更重要的事，如果想著要超越自我、做正確的事，便能勉勵自己繼續下去。黎又認為新聞工作可發表個人見解，不應嘗試迴避，「做自己才能表達最真實的聲音」。
報導稱，另一段2020年長約3分鐘的蘋果宣傳片中，黎智英指國安法下有提醒員工要顧及人身安全，同時按著自己的良知和社會責任工作，他本人坐監影響不大，但笑言希望不要累及壹傳媒時任行政總裁張劍虹，「就算是Royston（營運總裁周達權）、（行政總監）黃偉強都好，好需要他們」。
報導說，控方再播放同年9月10日的「Live Chat」節目，嘉賓為「香港監察」創辦人羅傑斯，黎指國際社會是港人的救星，國安法後港人與國際社會有聯繫可能被視為勾結外國勢力，羅為香港做國際遊說的角色很重要；羅答應會盡量替港發聲。
另據香港電台報導，有一段訪談節目片段，黎智英批評國安法破壞法治及是非黑白，提到警方拘捕了16名涉及「元朗721」事件人士，形容非常可怕，批評是在改寫歷史和事實。黎又表示，蘋果日報仍能自由地發布文章，但員工需要更謹慎。他說，香港的處境會比一般中國城市更差，如果不抗爭、得不到國際聲音支持，這便是香港的命運。
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