黎案審期超出原定80天 控方續播訪談片 黎稱國際是港救星

黎智英案案5月22日踏入第81日審訊，超出原定的80天審期，現仍處於控方案情階段；圖為2021年2月9日 ，黎智英步入香港特區終審法院。（新華社資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果日報三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案22日繼續審訊，控方繼續播放黎的訪談節目片段，當中黎稱人生最終只為追求活著的意義，而人生意義應是關乎更重要的事，不論多辛苦，並指國際社會是港人的救星。本案已踏入第81天審訊，超出原定的80天審期，現時仍處於控方案情階段。

明報報導，庭上播放2020年8月27日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，當日嘉賓為美國大學教授許田波。黎在節目中批評替時任特首林鄭月娥 辦事的人違背良心，都很醜陋，警隊亦因中央介入香港 事務變得與公安無異，淪為政治工具。在問答環節，現正被警方通緝的社運人士許穎婷問到，新聞工作者因要保持中立，難提出個人意見，問黎有否類似經歷及有何建議。

據報導，黎說，有不少社運人士離港，無人可怪責他們或要求他們做「烈士」，但他不會離港，人生的意義不止在於自己，而是關乎更重要的事，如果想著要超越自我、做正確的事，便能勉勵自己繼續下去。黎又認為新聞工作可發表個人見解，不應嘗試迴避，「做自己才能表達最真實的聲音」。

報導稱，另一段2020年長約3分鐘的蘋果宣傳片中，黎智英指國安法下有提醒員工要顧及人身安全，同時按著自己的良知和社會責任工作，他本人坐監影響不大，但笑言希望不要累及壹傳媒時任行政總裁張劍虹，「就算是Royston（營運總裁周達權）、（行政總監）黃偉強都好，好需要他們」。

報導說，控方再播放同年9月10日的「Live Chat」節目，嘉賓為「香港監察」創辦人羅傑斯，黎指國際社會是港人的救星，國安法後港人與國際社會有聯繫可能被視為勾結外國勢力，羅為香港做國際遊說的角色很重要；羅答應會盡量替港發聲。

另據香港電台報導，有一段訪談節目片段，黎智英批評國安法破壞法治及是非黑白，提到警方拘捕了16名涉及「元朗721」事件人士，形容非常可怕，批評是在改寫歷史和事實。黎又表示，蘋果日報仍能自由地發布文章，但員工需要更謹慎。他說，香港的處境會比一般中國城市更差，如果不抗爭、得不到國際聲音支持，這便是香港的命運。