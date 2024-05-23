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「大雄起身」 全球首場多啦A夢無人機匯演25日登港

香港新聞組／香港23日電
尖沙咀海濱25日晚上將上演多啦A夢無人機匯演，晚上7時半開始，約1000架無人機將展示出多啦A夢、竹蜻蜓和隨意門等「法寶」的圖案。（取材自ARR）
尖沙咀海濱25日晚上將上演多啦A夢無人機匯演，晚上7時半開始，約1000架無人機將展示出多啦A夢、竹蜻蜓和隨意門等「法寶」的圖案。（取材自ARR）

「大雄！夠鐘起身啦！」陪伴無數港人成長的經典漫畫角色多啦A夢將再次在港掀起熱潮。去年為香港帶來「橡皮鴨二重暢」海上展覽的創意品牌AllRightsReserved（ARR），於今年7月13日起在港舉行「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，向觀眾呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，詳情25日公布，並於同日發售門票。

大公、文匯報報導，為炒熱展覽氣氛，25日晚7時30分將舉辦全球首場多啦A夢無人機匯演，市民及旅客屆時可在星光大道一帶海濱，觀賞多啦A夢與好友戴著竹蜻蜓在空中翱翔等圖案。

全球首場多啦A夢無人機匯演，將於25日晚上在尖沙咀海濱上映。（取材自ARR）
全球首場多啦A夢無人機匯演，將於25日晚上在尖沙咀海濱上映。（取材自ARR）

ARR22日公布，25日晚的多啦A夢無人機匯演歷時約15分鐘，將出動1000架無人機，最佳觀賞位置為尖沙咀星光大道鄰近梳士巴利花園段。由於角度影響，文化中心沿岸未能清晰觀賞今次匯演，港島沿岸亦未能觀賞。

策展人林樹鑫22日表示，多啦A夢是跨代的卡通人物，亦是不少人的童年集體回憶，是次無人機匯演將展現多啦A夢等不同角色和竹蜻蜓、任意門等道具的圖案，帶有故事性，更有本地配音員聲音演出。今次活動已取得日本官方授權，並在與其他地方的機構競爭下，成功爭取在香港舉辦首演，希望能為粉絲及市民遊客帶來一個溫馨的晚上。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展以香港作為首站，屆時將分為免費及收費展區，呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃該法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友聚首香港。

此外，「香港國際龍舟邀請賽」將於6月15至16日在維港舉行，屆時有超過170支隊伍、分別來自12個國家或地區，包括新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國等勁旅，逾4000名選手參與。為配合賽事和提升旅客體驗，旅發局在6月8日於尖沙咀星光大道首設夏日消暑餐飲攤檔，亦有卡通人物限定打卡點。此外，在端午節及邀請賽首日晚上，將舉行結合端午節慶元素的無人機及海上煙火表演，料吸引13萬名旅客及市民參與。

香港 端午節 星光大道

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